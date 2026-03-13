Thấy gì qua thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ tối cao Iran?

Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi được bầu làm tân Lãnh tụ tối cao Iran.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã có bài phát biểu đầu tiên hôm 12/3, dù ông không xuất hiện trước ống kính. Bài phát biểu của ông được một phát thanh viên đọc lại.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei không đề cập đến tình trạng sức khỏe hay tiết lộ vị trí hiện tại. Tuy nhiên, theo một đánh giá từ phía Israel, ông đã bị thương trong đợt tấn công của Mỹ - Israel vào những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nhiều khả năng ông đang ở một địa điểm bí mật, được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ bị Israel ám sát.

Thông điệp cứng rắn của tân Lãnh tụ tối cao Iran

Trong bài phát biểu, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei khuyến cáo các nước láng giềng nên đóng cửa các căn cứ quân sự (của Mỹ) càng sớm càng tốt.

“Các quốc gia này cần làm rõ lập trường của mình đối với những đối tượng đã tấn công quê hương thân yêu của chúng ta và làm hại đồng bào của chúng ta. Tôi khuyến nghị họ nên đóng cửa các căn cứ đó càng sớm càng tốt, bởi đến lúc này họ hẳn đã nhận ra rằng những tuyên bố của Mỹ về việc đảm bảo an ninh và hòa bình chỉ là dối trá”.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn bị phong tỏa. Iran cũng nghiên cứu việc mở các mặt trận khác mà đối phương ít có kinh nghiệm và sẽ rất dễ bị tổn thương. Việc kích hoạt các mặt trận này sẽ được tiến hành nếu tình hình cuộc chiến tiếp diễn và dựa trên các cân nhắc về lợi ích.

Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ trả thù cho những người dân Iran đã thiệt mạng.

“Một phần của sự trả đũa này đã được thực hiện một cách cụ thể, nhưng cho đến khi mục tiêu được hoàn thành, 'hồ sơ trả thù' này sẽ vẫn được ưu tiên hơn các trường hợp khác”, ông nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Khamenei đồng thời cảm ơn những "chiến binh dũng cảm" của Iran đã chặn đứng bước tiến của đối thủ bằng những đòn đánh mạnh mẽ và xóa tan ảo tưởng của họ về khả năng thống trị hoặc chia cắt nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo thông tin từ Đại sứ Iran tại Tunisia, Mir Masoud Hosseinian, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương trong vụ tấn công vào nhà riêng của gia đình ông nhưng “vết thương không nghiêm trọng”.

Tân Đại giáo chủ được hy vọng sẽ tham dự buổi lễ cầu nguyện Eid quy mô lớn do nước này tổ chức vào tuần tới, vốn là nghi lễ truyền thống mà cha ông, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thường chủ trì.

Iran kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

Tại một cuộc họp báo hôm 12/3, Đại sứ Iran Hosseinian cho biết lực lượng hải quân Iran “đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn” eo biển và “thực hiện các cuộc tấn công chính xác để đáp trả đợt tập kích vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran”.

“An ninh năng lượng toàn cầu phụ thuộc vào việc tôn trọng chủ quyền của Iran”, Đại sứ Hosseinian nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Hosseinian, cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh đều mang tính chiến lược. “Ngay cả khi chúng tôi nhắm mục tiêu vào các khách sạn, chúng tôi đã có thông tin chính xác rằng đây là nơi đang cung cấp chỗ ở cho binh lính Mỹ và Israel”, ông Hosseinian nói.

Khói bụi bốc lên ở Tehran, Iran, sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: AP.

Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục diễn ra hôm 13/3. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ hơn 30 máy bay không người lái hướng về tỉnh phía Đông của vương quốc trong vòng vài giờ, đánh dấu một đợt tấn công quy mô lớn bất thường.

Khi cuộc chiến tiếp tục leo thang, giá dầu lại tăng vọt lên 100 đô la một thùng, và thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm do lo ngại rằng cuộc xung đột có thể kéo dài hơn dự kiến.

Trước diễn biến này, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ nới lỏng thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga bằng cách cấp giấy phép cho phép vận chuyển và bán một số loại dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng tới.

