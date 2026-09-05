Vì sao việc cứu nạn nhân kẹt trong hầm thủy điện Nepal gặp khó khăn?

Việc tiếp cận các đường hầm sau thảm họa lũ quét ở Nepal gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Hôm 4/9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 2 công nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện Trishuli 3A, Nepal, sau 9 ngày thảm họa lũ quét xảy ra. Nhà chức trách thông tin, một trong những người vừa được cứu cho biết vẫn còn nhiều người sống sót đang mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các đường hầm và nạn nhân gặp khó khăn do hậu quả của trận lũ và việc cơ sở hạ tầng bị hư hại,...

Lực lượng cứu hộ rà soát các đường hầm

Theo AP, các đội cứu hộ, được hỗ trợ bởi chuyên gia nước ngoài, đã làm việc tại một số dự án thủy điện, rà soát những đường hầm tối, đầy mảnh vỡ, lội qua bùn, đá để tìm kiếm những người mất tích.

Ông Mohan Kumar Dangi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của Nepal cho biết, lũ lụt đã gây thiệt hại cho ít nhất 12 dự án thủy điện ở huyện Rasuwa và Nuwakot, với tổng công suất 670 MW. 4 dự án đang được xây dựng, 7 dự án đã đi vào hoạt động và 1 dự án đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Các binh sĩ giải cứu một công nhân còn sống ra khỏi đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli-3A ở Rasuwa, Nepal, ngày 4/9/2026. Ảnh: Quân đội Nepal/AP.

"Các dự án thủy điện đều trải qua quá trình đánh giá rủi ro và nghiên cứu khác trước khi xây dựng, nhưng trận lũ lụt ngày 26/8 là điều không thể tưởng tượng nổi", ông Dangi nói.

Thử thách lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ là tiếp cận được các nạn nhân mắc kẹt trong đường hầm.

Nhiều dự án thủy điện của Nepal nằm ở những vùng núi hẻo lánh, nơi địa hình dốc và đường sá hẹp gây khó khăn cho việc tiếp cận. Lũ lụt làm trầm trọng thêm tình hình khi gây hư hại đường sá và hạn chế các tuyến đường đến một số địa điểm.

Lực lượng cứu hộ cũng đang phải đối mặt với các đường hầm bị tắc nghẽn hoặc hư hại.

"Lũ lụt đã cuốn trôi bùn, đá tảng lớn và mảnh vỡ vào các đường hầm ngầm, làm sập một số đoạn và khiến công nhân bị mắc kẹt. Ngay cả ở những nơi cửa hầm có thể tiếp cận được, các đội công nhân cũng phải dọn sạch một lượng lớn mảnh vỡ trước khi tiếp cận được các khu vực sâu hơn", nguồn tin cho hay.

Nhà làm phim kiêm phi công điều khiển máy bay không người lái Manish Maharjan, người đang làm tình nguyện viên cho quân đội Nepal cho biết, một số đường hầm đầy bùn. Tại một dự án thủy điện, Manish Maharjan đã sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm đến cuối đường hầm nhưng không tìm thấy dấu hiệu sự sống nào.

Một số công nhân đã gọi điện cầu cứu trong những giờ đầu sau khi trận lũ ập đến, trong khi những người khác thoát nạn cho biết đồng nghiệp của họ vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Hiện vẫn chưa rõ liệu lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với những công nhân đó hay chưa, hoặc liệu họ còn sống hay không.

Những người mắc kẹt dưới lòng đất có thể sống mà không cần thức ăn trong một thời gian nhưng việc thiếu nước uống và không khí để thở có thể khiến họ nhanh chóng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Những ngôi nhà và xe cộ bị hư hại sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Năng lực cứu hộ của Nepal đang được thử thách

Anil Pokhrel, chuyên gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai và cựu lãnh đạo cơ quan quản lý thiên tai của Nepal, cho rằng trận lũ lụt đã phơi bày những điểm yếu trong năng lực cứu hộ của Nepal.

"Lực lượng cứu hộ đã mất thời gian quý báu để xác định chính xác điểm vào và tọa độ của đường hầm, đồng thời thiếu thiết bị hạng nặng và nhân viên được đào tạo bài bản", ông Anil cho biết.

“Địa điểm hiểm trở, xa xôi với thời tiết khắc nghiệt đã làm trầm trọng thêm tình hình. Thêm vào đó, chúng tôi không có đủ nguồn nhân lực được đào tạo bài bản để thực hiện các hoạt động như vậy”, ông nói tiếp.

Theo ông Anil, Nepal có hơn 1 thế kỷ kinh nghiệm xây dựng đường hầm nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt cho hoạt động cứu hộ đường hầm phức tạp.

“Chúng ta đang tập trung vào thiết kế và xây dựng đường hầm nhưng chưa chuẩn bị đầy đủ cho các hoạt động cứu hộ”, ông Anil nói.

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