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Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân ở Nepal sau thảm họa lũ quét

Nhiều người dân mất nhà cửa sau trận lũ quét ở Nepal đang tạm trú trong các trung tâm cứu trợ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trận lũ quét ngày 26/8 đã tàn phá các thị trấn và thung lũng ở Nepal, phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Theo cơ quan quản lý thảm họa của nước này, ít nhất 1.252 người đã thiệt mạng và hơn 4.200 người vẫn mất tích. Tính đến cuối ngày 2/9, Trung Quốc ghi nhận ít nhất 21 người thiệt mạng và 541 người vẫn mất tích ở Tây Tạng sau thảm họa.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết 324 người nước ngoài đã được cứu sống, trong khi 590 người khác đến từ 39 quốc gia vẫn đang mất tích sau trận lũ. Sunil Sharma, người phát ngôn của Hội đồng Du lịch Nepal cho biết, ít nhất 5 du khách khác từng được báo cáo mất tích trước đó đã liên hệ với nhà chức trách qua email hoặc điện thoại trong những ngày gần đây.

Hàng nghìn người tạm trú trong trung tâm cứu trợ

Gần 4.000 người dân Nepal bị mất nhà cửa đang tạm trú tại 34 trung tâm cứu trợ. Nhiều người cho biết họ khó tiếp cận được thuốc men cần thiết, dù được cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản.

Suresh Kumar Karanjit, người đang trú tại một trung tâm cứu trợ ở Devighat, thuộc huyện Nuwakot, đã mất em trai trong trận lũ lụt tuần trước. Anh cho biết thuốc có sẵn tại khu trại không phù hợp với đơn thuốc điều trị bệnh tim của anh.

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Người dân thu gom đồ đạc từ một tòa nhà bị hư hại do lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 1/9/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Vì không có tiền mặt để mua thuốc thường dùng, Karanjit đã phải bán một thùng mì ăn liền nhận được từ viện trợ với giá 400 rupee để lấy tiền mua thuốc.

“Chúng tôi đã sống ở đây được một tuần rồi. Hàng cứu trợ đang được cung cấp, điều đó rất tốt, nhưng lại thiếu thuốc men”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa của Nepal cho hay, các trạm y tế, có bác sĩ túc trực và đầy đủ thuốc men, đã được thiết lập tại mỗi trung tâm cứu trợ, đồng thời chính quyền cũng đang tập trung vào vấn đề vệ sinh và điều kiện môi trường nhằm giảm nguy cơ mọi người nhiễm bệnh.

Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân đã phải tìm những cách khác để di chuyển sau khi nước lũ khiến các cộng đồng bị cô lập khỏi các tuyến đường thông thường.

Tại thị trấn Bidur, dọc theo sông Trishuli, người dân đang sử dụng một đường dây cáp tạm thời để băng qua giữa hai bờ sông. Các binh sĩ quân đội giúp người dân lên "cầu vượt" tạm thời và hỗ trợ họ khi đến được bờ bên kia, trong khi những người khác chờ đợi dọc bờ sông đến lượt mình.

Cùng lúc, nỗ lực cứu hộ tập trung vào các đường hầm tại một số dự án thủy điện, nơi được cho là có công nhân bị mắc kẹt. Khoảng 900 công nhân vẫn đang mất tích, trong khi đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang tham gia vào các nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt trong các đường hầm.

Chưa rõ liệu những công nhân được cho là mắc kẹt trong đường hầm còn sống hay không.

Theo nghị sĩ Ram Neupane, tại đường hầm Trishuli-3A, lực lượng cứu hộ đã bắt đầu mở thủ công phần trên của đường hầm. Một con đường dẫn vào khu vực đào hầm đã được thiết lập trong tuần qua, nhưng cần cho nổ mìn và dọn dẹp mảnh vỡ trước khi máy móc hạng nặng có thể tiếp cận khu vực này.

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Nhân viên cứu hộ kiểm tra khu vực bị hư hại sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli ở Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 29/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Gia đình tổ chức lễ tang cho người mất tích trong trận lũ

Một số gia đình ở Nuwakot, một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, đã tổ chức lễ tang cho người thân mất tích trong trận lũ quét.

Dọc bờ sông Trishuli, nhiều gia đình dựng giàn hỏa táng cùng hình nộm bằng rơm tượng trưng cho người thân mất tích trong thảm họa vừa qua. Họ phủ gỗ lên những hình nộm rơm rồi châm lửa, thực hiện nghi lễ tiễn biệt theo truyền thống Hindu.

Mukunda Rijal, một người dân địa phương, cho biết một số anh chị em họ và con gái của ông vẫn mất tích. Sau nhiều ngày chờ đợi mà không có kết quả, gia đình quyết định tổ chức một lễ tang mang tính tượng trưng.

Giới chức Nepal cũng an táng các thi thể được tìm thấy trong những ngôi mộ tạm thời cho đến khi có thể xác định danh tính.

>>> Mời độc giả xem thêm video về thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8/2026

Nguồn video: VTV
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