Nepal cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới

Giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

AP đưa tin, giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới và kêu gọi người dân tại các huyện bị ảnh hưởng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

Thông báo cảnh báo lũ lụt đã được gửi đến điện thoại của người dân vào sáng sớm ngày 30/8 trong bối cảnh các đội cứu hộ nỗ lực dọn dẹp một tuyến đường cao tốc chính nối Kathmandu với một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ thảm khốc hôm 26/8.

Lũ quét đã khiến ít nhất 800 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích ở Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Những cảnh báo mới nhất được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc thông báo với phía Nepal về tình trạng mực nước dâng cao ở thượng nguồn, theo ông Dharam Raj Uprety, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy nhân viên cứu hộ đang kiểm tra khu vực và các công trình bị hư hại sau trận lũ quét dọc theo sông Trishuli ở khu vực Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 29/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal hôm 30/8 cho biết số nạn nhân tử vong đã tăng lên 788 và 2.502 người vẫn mất tích, trong khi chính quyền Trung Quốc báo cáo 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích tại nước này.

Hôm 30/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, 261 người nước ngoài đang mất tích ở Tây Tạng, trong đó có hơn 100 công dân Nepal và những người khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

Cư dân bắt đầu trở về khu vực bị tàn phá

Tại Dhading, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, một số cư dân bắt đầu trở về những ngôi nhà đổ nát để xem có thể cứu vãn được gì.

Cư dân ngồi trong những ngôi nhà có tường bị lũ cuốn trôi, xúc bùn nhão và gạch vụn khỏi ban công hoặc khung cửa sổ. Một số người tìm kiếm những vật dụng có thể còn sử dụng được và rửa sạch...

“Mọi thứ đã kết thúc. Chẳng còn gì cả. Ngay cả nhà của chúng tôi cũng không còn”, Sharmila Tamang, một cư dân Dhading đang cố gắng cứu vớt đồ đạc còn dùng được từ nhà mình, buồn rầu nói.

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét ở khu vực Devighat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 28/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Tại một nhà máy điện trọng điểm bị hư hại nặng nề do lũ lụt, các công nhân bắt đầu kiểm tra các cơ sở vật chất hôm 30/8 để đánh giá mức độ thiệt hại. Nhà máy này cung cấp điện cho hơn 20.000 người dân thuộc 4 quận.

Tại thị trấn Galchhi, một nhóm cư dân đã tìm đến nơi cao hơn trên một cây cầu và đứng nhìn dòng sông. Một số người chỉ vào những tảng đá khổng lồ bị cuốn trôi xuống hạ lưu trong những trận lũ trước đó.

Dọc theo bờ sông, nhà cửa, xe cộ và máy kéo nông nghiệp có thể được nhìn thấy nhô lên từ lớp bùn dày đặc bao phủ toàn bộ các ngôi làng ở một số khu vực.

Nạn nhân của biến đổi khí hậu?

Trận lũ quét hôm 26/8 bắt đầu sau vụ sạt lở băng ở vùng núi cao Himalaya. Các nhà khoa học nghiên cứu ảnh vệ tinh cho biết lớp đá nền bên dưới một sông băng ở vùng núi cao Himalaya đã bị sạt lở, kéo theo một phần sông băng.

Đá và nước tan chảy sau đó làm cho các con sông trong thung lũng phía dưới dâng cao, tạo ra một dòng nước lũ cuốn trôi các tòa nhà, cầu đường và đất đá ở hạ lưu thuộc Tây Tạng và Nepal.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal kêu gọi một phản ứng toàn cầu đối với biến đổi khí hậu, cho rằng Nepal đang phải gánh chịu phần lớn tác động của nó.

“Mặc dù chỉ 'đóng góp' 0,1% vào lượng khí phát thải toàn cầu, người dân Nepal lại trở thành nạn nhân chính của biến đổi khí hậu”, ông Shisir Khanal phát biểu hôm 29/8.

Các nhà khoa học cho rằng, còn quá sớm để kết luận trực tiếp mối liên hệ giữa hiện tượng nóng lên toàn cầu và thảm họa lũ quét hôm 26/8. Tuy nhiên, họ nói rằng khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên do các hoạt động của con người như đốt than đá,...khả năng xảy ra những thảm họa như vậy cũng tăng lên, đặc biệt là ở dãy Himalaya, nơi đang nóng lên nhanh hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác trên thế giới.

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