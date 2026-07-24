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Quân sự - Thế giới

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, ít nhất 50 người thiệt mạng

Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn ở bang Assam.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời quan chức địa phương ngày 24/7 cho biết, lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn tại bang Assam, đông bắc Ấn Độ, đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

"Sông Brahmaputra tràn bờ đã làm ngập các ngôi làng, cuốn trôi nhà cửa và buộc gần 300.000 người phải di dời đến những trung tâm cứu trợ do Chính phủ điều hành", các quan chức cho hay.

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Một người đàn ông lội qua dòng nước gần ngôi nhà bị ngập của mình ở làng Teok, bang Assam, Ấn Độ, ngày 24/7/2026. Ảnh: AP/Parikhit Saikia.

"Chính quyền đã cung cấp lương thực và hàng cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt, bao gồm cả việc thả hàng từ trực thăng. Gần 900 ngôi làng bị ngập nước và hơn 7.000 hộ gia đình bị mất điện", Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma thông tin.

Cảnh sát, các đội ứng phó thảm họa và tình nguyện viên địa phương đang nỗ lực cứu hộ những người bị mắc kẹt và chuyển nhu yếu phẩm đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, theo các quan chức.

Ông Jatin Gogoi, một nông dân 52 tuổi ở Nazira, cho biết nước lũ dâng cao đã cuốn trôi ngôi nhà vách tre của ông và phá hủy sinh kế của gia đình.

“Tôi đã mất hết gia súc. Gia đình 5 người của tôi không còn nơi nào để đi, nên chúng tôi phải trú tạm tại nhà người thân,” ông chia sẻ qua điện thoại.

Lũ lụt vào tối 23/7 đã làm gián đoạn nhiều khu vực ở Guwahati, thủ phủ bang Assam, những tuyến đường bị ngập khiến người dân mắc kẹt hàng giờ.

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ của các đợt gió mùa ở Nam Á, vốn thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và một lần nữa từ tháng 10 đến tháng 12. Những cơn mưa giờ đây xuất hiện thất thường với lượng nước lớn đổ xuống trong thời gian ngắn, xen kẽ với các đợt khô hạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét trước đây ở Texas, Mỹ

Nguồn video: VTV
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