Hy hữu: Ngư dân tại Bangladesh bị lươn sống chui vào trực tràng

Một ngư dân 55 tuổi tại Bangladesh nhập viện muộn trong tình trạng thủng đại tràng nghiêm trọng do bị con lươn sống dài 65cm chui vào trực tràng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và có dấu hiệu viêm phúc mạc, một tình trạng nhiễm trùng màng bụng cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi được bác sĩ gặng hỏi, người đàn ông mới thú nhận một con lươn đã chui qua quần áo rồi chui tọt vào trực tràng của ông trong chuyến đi đánh bắt cá một ngày trước đó. Vì ngượng ngùng, ông ngại đi khám và hy vọng con lươn sẽ tự chui ra.

Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng bụng cảnh báo ruột đã bị đâm thủng, nguy cơ nhiễm trùng tử vong rất cao.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Họ phát hiện một vết thủng dài 5cm ở đại tràng xíchma. Ngay sau đó, kíp mổ đã gắp ra một con lươn dài tới 65cm vẫn còn sống và đang ngọ nguậy.

Ảnh X-quang vùng bụng của bệnh nhân, mũi tên trắng chỉ vùng bóng khí bất thường và mũi tên đỏ chỉ vị trí con lươn. (Ảnh: Mokbul et al., Int. J. Surg. Case Rep., 2026)

Các bác sĩ ghi nhận trong báo cáo đăng trên tạp chí International Journal of Surgery Case Reports, hiện tượng nuốt hoặc nhét dị vật không hiếm gặp. Tuy nhiên, việc một động vật sống như con lươn tự đục thủng đường ruột lại là trường hợp cực kỳ hiếm và hầu như chưa từng được ghi nhận.

Lịch sử y khoa mới ghi nhận một trường hợp tương tự xảy ra tại Hồng Kông vào năm 2004, một người đàn ông 50 tuổi đã cố tình nhét lươn vào hậu môn để... chữa trị táo bón.

Con lươn còn sống được gắp ra khỏi cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: Mokbul et al., Int. J. Surg. Case Rep., 2026)

Sau khi được mở hậu môn nhân tạo, bệnh nhân đã hồi phục rất tốt. Ông xuất viện chỉ sau 4 ngày điều trị, không còn chịu đau đớn hay gặp biến chứng nào khác.