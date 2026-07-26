Tái hiện loại kháng sinh siêu năng lực ngăn vi khuẩn kháng thuốc

Các nhà nghiên cứu đã kết hợp vancomycin với một phân tử nhỏ gọi là pghi-4, tái hiện loại kháng sinh có chức năng ngăn chặn enzyme kháng thuốc của vi khuẩn.

Kháng thuốc kháng sinh đang trở thành một trong những mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất đối với y học hiện đại. Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang tìm kiếm những cách thức để đi trước các vi sinh vật đang thay đổi nhanh chóng này. Một chiến lược đầy hứa hẹn không phải là phát minh ra một loại kháng sinh hoàn toàn mới, mà là khôi phục lại hiệu quả của kháng sinh.

Loại bỏ khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng dễ hơn.

GS John Moses và nhóm của ông tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (CSHL) đã sử dụng kỹ thuật liên kết định hướng đa dạng (DOC) để xây dựng một thư viện chứa hơn 150 hợp chất khác nhau. Các phân tử từ bộ sưu tập này đã đóng góp vào nghiên cứu về cả kháng thuốc kháng sinh và ung thư.

Các nhà khoa học đã khôi phục hiệu quả của vancomycin. Loại kháng sinh mạnh này thường được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, bao gồm cả những bệnh do MRSA và Clostridium difficile (C. diff) gây ra.

Cả hai tác nhân gây bệnh này đều có thể phát triển khả năng kháng thuốc và trở thành "siêu vi khuẩn" có thể né tránh các loại thuốc điều trị hàng đầu như vancomycin.

Các nhà nghiên cứu đã nhắm mục tiêu vào một loại enzyme vi khuẩn có tên là kháng nguyên tiết ra A (SagA). Họ đã ngăn chặn enzyme này bằng cách sử dụng một phân tử nhỏ có tên là pghi-4, được phát hiện lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm Moses vào năm 2020.

Khi vi khuẩn E. faecium kháng thuốc được điều trị bằng cả vancomycin và pghi-4, kháng sinh này đã lấy lại khả năng tiêu diệt vi khuẩn.

Theo thời gian, nhiều loại virus đã tự phát triển khả năng kháng thuốc gây ra nỗi phiền toái cho ngành y tế toàn cầu.

GS John Moses cho biết, phát hiện này xuất phát từ nghiên cứu hóa học cơ bản. Quá trình phát triển phản ứng đã dẫn đến việc phát hiện ra chất ức chế đầu tiên của một loại enzyme quan trọng liên quan đến khả năng kháng kháng sinh.

Việc bất hoạt dược lý SagA bằng chất ức chế PGH (pghi-4) làm suy giảm quá trình tái cấu trúc peptid khiến vi khuẩn nhạy cảm hơn với kháng sinh vancomycin.

Bằng cách cung cấp thư viện phân tử cho các nhà nghiên cứu khác, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể dẫn đến các phương pháp điều trị cho các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc khác, đặc biệt là lao kháng thuốc.