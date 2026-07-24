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Quân sự - Thế giới

Ngoại trưởng Rubio nói Mỹ sẵn sàng giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Rubio ngày 23/7 cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng thừa nhận không có con đường nhanh chóng nào dẫn đến một thỏa thuận (giữa Nga và Ukraine).

"Ngoại giao đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và những ý tưởng mới", ông Rubio nói, ám chỉ đến việc cuộc đàm phán (Nga - Ukraine) do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ".

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.﻿

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng cuộc đàm phán "chưa thành công hoặc ít nhất là không mang lại kết quả trong quá khứ" nhưng ông khẳng định rằng Tổng thống Trump cam kết tiếp tục công việc nếu các điều kiện và yếu tố thay đổi để điều đó trở nên khả thi.

"Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục cố gắng tìm ra một điểm chung để đạt được điều này (thỏa thuận)", vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ khẳng định.

Được biết, Ngoại trưởng Rubio đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và một số quan chức khác, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Manila, Philippines.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đang tập trung vào châu Á ngay cả khi nước này tiếp tục cuộc chiến với Iran, tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine...

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ông Lavrov nhắc lại sự sẵn sàng của Nga đối với “một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột (với Ukraine)” và cam kết thực hiện các điều khoản được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump ở Alaska (Mỹ) năm ngoái.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh với ông Rubio về việc Nga không thể chấp nhận việc (Mỹ) tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Chúng ta sẽ phải tìm ra những đề xuất và ý tưởng mới có thể chấp nhận được đối với cả hai bên", ông Rubio nói, nhắc lại rằng sự hỗ trợ quân sự của Washington dành cho Ukraine vẫn không thay đổi.

Cũng trong ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng ưu tiên của ông là tìm cách quay trở lại đàm phán.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
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