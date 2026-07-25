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Quân sự - Thế giới

Vì sao Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin từ chức?

Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad và được chấp nhận.

An An (Theo AP, PTI)

AP đưa tin, ngày 24/7, Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, người từng là đồng minh của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad. Sau đó, trong một cuộc họp báo cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức của Tổng thống.

Theo PTI, việc ông Shahabuddin từ chức diễn ra chỉ vài ngày sau khi cựu Thủ tướng Hasina tuyên bố kế hoạch trở về nước vào tháng 12/2026. Bà Hasina hiện cư trú tại Ấn Độ, từng nhiều lần phớt lờ yêu cầu của tòa án phải quay về Bangladesh. Trước đó, vào tháng 11/2025, bà bị tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt với cáo buộc ra lệnh trấn áp cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu vào năm 2024.

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Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. Ảnh: dailybanglapost.

Một số nguồn tin cho rằng ông Shahabuddin gần đây đã liên lạc với bà Hasina qua điện thoại, điều này khiến giới lãnh đạo cấp cao của Đảng BNP cầm quyền thất vọng.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Star tối 23/7, ông Shahabuddin lên tiếng bác bỏ, cho rằng những thông tin này là "vô căn cứ".

Trong thư từ chức gửi Chủ tịch Quốc hội Ahmad, nhà lãnh đạo 76 tuổi cho biết ông đang gặp nhiều vấn đề sức khỏe, không thể tiếp tục gánh vác trọng trách với tư cách là Tổng thống Bangladesh.

Tổng thống Shahabuddin khẳng định rằng ông đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự chân thành, trung thực và hết lòng trung thành với Hiến pháp.

Theo Điều 50 của Hiến pháp Bangladesh, Tổng thống có thể từ chức bằng cách gửi thư từ chức cho Chủ tịch Quốc hội. Điều 54 quy định rằng nếu chức vụ Tổng thống bị bỏ trống hoặc Tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng thống cho đến khi nhà lãnh đạo mới được bầu.

Quá trình bầu cử Tổng thống mới dự kiến ​​sẽ bắt đầu theo đúng quy định của Hiến pháp Bangladesh.

Được biết, Tổng thống cũng giữ vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Bangladesh.

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