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Quân sự - Thế giới

Tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy trên biển, thủy thủ thiệt mạng

Một thủy thủ thiệt mạng khi tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy ngoài khơi bờ biển Romania.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông Romania đưa tin ngày 23/7, một tàu chở dầu hướng đến Ukraine đã bốc cháy trên Biển Đen ngoài khơi Romania.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết, tàu mang cờ Liberia có tên Gas Lisbon đang di chuyển qua Biển Đen hướng tới một cảng của Ukraine thì bị "va chạm" ở vị trí cách bờ biển Romania khoảng 20 hải lý hôm 20/7, khiến tàu bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ Romania đã tiếp cận con tàu và sơ tán toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả 3 thủy thủ bị thương. Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Romania, 2 trong số những người bị thương bị bỏng khoảng 10-15% cơ thể, trong khi người còn lại bị đa vết thương.

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Hình ảnh do ISU Tulcea, Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Romania, công bố cho thấy tàu cứu hộ đang sơ tán các thành viên thủy thủ đoàn bị thương tiến vào cảng Tulcea, Romania, ngày 21/7/2026, sau khi một tàu chở khí hóa lỏng bốc cháy ngoài khơi bờ biển đêm 20/7. Ảnh: ISU Tulcea/AP.

Hôm 23/7, trang tin tức news.ro của Romania đưa tin rằng một trong những thủy thủ bị thương, một công dân Philippines 45 tuổi, đã tử vong.

Nguồn tin dẫn lời giám đốc Bệnh viện Quận Tulcea, Tudor-Ion Nastasescu cho biết, thủy thủ này "bị bỏng đường hô hấp và biến chứng phổi liên quan đến vết bỏng đó dẫn đến tử vong".

Ông Nastasescu cho biết thêm rằng hai thủy thủ bị thương khác, đều là công dân Philippines, hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và trong tình trạng ổn định.

Được biết, con tàu, khi đó chở hơn 3.790 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng, rời cảng Alexandria của Ai Cập và đang hướng đến cảng Reni của Ukraine thì gặp nạn.

Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Romania cho hay "sự cố" trên tàu đã gây thiệt hại nghiêm trọng và hỏa hoạn ở phần thượng tầng của tàu, nhưng chưa có lời giải thích chính thức nào về nguyên nhân. Các nhà chức trách tuyên bố sẽ "làm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân và trách nhiệm" liên quan đến vụ việc.

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Nguồn video: VTV
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