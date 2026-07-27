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Quân sự - Thế giới

Mỹ tạm ngừng tấn công Iran, Tehran dừng đáp trả

Sau khi Mỹ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, Tehran cũng tạm dừng đòn tập kích trả đũa nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Mỹ đã tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran ngày thứ hai liên tiếp hôm 26/7 và Tehran cũng thông báo dừng đòn tập kích trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Hiện chưa rõ lý do Mỹ đưa ra quyết định như vậy sau khi nhắm mục tiêu vào các khu vực ven biển và cơ sở hạ tầng của Iran trong một cuộc leo thang kéo dài gần 2 tuần qua, bắt nguồn từ việc Tehran bắn vào các tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết: “Tổng thống Donald Trump luôn nhất quán trong quan điểm rằng ông muốn giải pháp ngoại giao hơn, nhưng vẫn giữ nguyên mọi lựa chọn nếu Iran tiếp tục các hoạt động (tấn công) ở eo biển Hormuz hoặc chống lại đồng minh của Mỹ".

“Iran nên hướng tới một thỏa thuận đàm phán. Nếu không, họ biết điều gì sẽ xảy ra”, ông Steven Cheung nhấn mạnh.

Tín hiệu tích cực

Giai đoạn 60 ngày bắt đầu từ khi thỏa thuận tạm thời được Mỹ và Iran ký kết vào giữa tháng 6 hiện đã bước sang nửa sau, và những vấn đề quan trọng lẽ ra phải được đàm phán - đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran - vẫn bị gác lại trong bối cảnh các nhà trung gian vẫn cố gắng duy trì đối thoại giữa hai bên.

Một quan chức khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải cho biết, hoạt động ngoại giao đang được tiến hành. Việc Mỹ và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công là một “tín hiệu tích cực giúp ích cho nỗ lực giảm leo thang căng thẳng của hai bên”.

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Một cây cầu bị phá hủy ở tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, ngày 18/7/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Theo quan chức này, cả hai nước đều muốn quay lại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và một thỏa hiệp đang được đàm phán tập trung vào việc cho phép Iran điều hành việc vận chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz với ít hạn chế hơn.

Hôm 26/7, Iran cho biết họ tiếp tục đàm phán với Oman về việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei nói rằng, cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển và vẫn đang tiếp diễn.

Ông Baghaei cũng cho biết, tình trạng của eo biển vẫn không thay đổi. Tehran khẳng định thỏa thuận tạm thời với Mỹ cho phép họ quản lý hoạt động vận chuyển hàng hải trên tuyến đường thủy này vào thời điểm hiện tại, và họ phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm ủng hộ một tuyến đường qua eo biển đi gần Oman hơn.

Trong khi đó, quân đội Mỹ hôm 25/7 thông báo lệnh phong tỏa cảng biển được tái áp đặt đối với Iran vẫn có hiệu lực, với hàng chục tàu thương mại bị chuyển hướng, 2 tàu bị vô hiệu hóa. Lực lượng Mỹ "vẫn duy trì cảnh giác cao độ, tập trung, hiệu quả và sẵn sàng chiến đấu", tuyên bố cho biết thêm.

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo Iran

Theo AP, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng nếu Iran một lần nữa tấn công Israel, dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua các lực lượng ủy nhiệm vũ trang, thì “họ sẽ phạm phải một sai lầm khủng khiếp”.

Hôm 26/7, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông "hoàn toàn" ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm làm suy yếu Iran và gây áp lực buộc nước này chấm dứt chương trình hạt nhân.

"Nếu Tổng thống Trump có thể làm được điều đó mà không cần quay trở lại cuộc chiến như trước, thì tốt thôi. Tại sao không?", ông Netanyahu nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự định sẽ đến Mỹ và gặp ông Trump tại Washington vào ngày 28/7, văn phòng của ông Netanyahu cho biết. Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington là vào tháng Hai, vài tuần trước khi phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hôm 28/2.

Hai ngày sau khi xung đột nổ ra, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã nổ súng vào Israel, và Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và triển khai quân đội trên mặt đất ở miền nam Lebanon. Kể từ đó, Mỹ ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp mang tính bước ngoặt giữa Lebanon và Israel nhằm xoa dịu mặt trận này và tìm cách giải giáp Hezbollah.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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