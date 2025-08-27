Hà Nội

Xã hội

Vì sao gia đình căng lều giữa đêm chờ xem lễ diễu binh bị nhắc nhở?

Vị trí gia đình dựng lều ngay gần bốt điện, trong khi trời mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an đã yêu cầu gia đình thu dọn.

Gia Đạt

Đêm 27/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh công an nhắc nhở một số người dựng lều bạt ngay tại ngã tư Trần Phú – Hùng Vương (phường Ba Đình, Hà Nội) trong đêm. Nói về vấn đề này, Trung tá Trần Văn Cường - Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết: “Tối qua có người dân dựng ô, căng bạt ở khu vực này, nên lực lượng công an đã ra nhắc nhở”.

capture.png
Khu vực một số người cắm trại trong đêm gần bốt điện trong thời điểm mưa gió lớn.

Theo Trung tá Cường, việc nhắc nhở xuất phát từ yếu tố an toàn. Vị trí gia đình dựng lều ngay gần bốt điện, trong khi trời mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an đã yêu cầu gia đình thu dọn, trở về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau quay lại.

Trung tá Trần Văn Cường nói: “Mục đích nhắc nhở vì sự an toàn của người dân, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo hình ảnh đẹp cho buổi lễ. Đây là khu vực dành cho người dân đứng xem, nên chúng tôi động viên bà con tuân thủ cho phù hợp”.

Cũng theo Trưởng Công an phường Ba Đình, chủ trương của chính quyền là tại những điểm có điều kiện sẽ bố trí mái che, ghế ngồi phục vụ người dân. Không có chuyện ngăn cản người dân tham dự theo dõi lễ diễu binh.

Dù thời tiết không thuận lợi, sáng nay (27/8), khu vực ngã tư Trần Phú – Hùng Vương đã có khá đông người dân tập trung chờ đón xem lễ diễu binh – diễu hành A80. Họ mang theo ô, mặc áo mưa, tạo nên khung cảnh sôi động song vẫn trật tự, dưới sự bảo vệ của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Nguồn: ĐTHĐT.
