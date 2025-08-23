Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, ảnh hưởng tới vùng biển Nghệ An, Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tối qua (22/8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 01h ngày 23/8 vào khoảng 17,1°N; 118,2°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông. Cường độ: cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 1h ngày 24/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20- 25km/h, và đã mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão số 5 lúc này đạt cấp 9, giật 11. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai cấp 3.

Ảnh Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Đến 1h ngày 25/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm, lúc này bão số 5 ở trên vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế, cường độ 11-12, giật 15. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của áp thấp nhiệt đới (sau mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9–10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3,0–5,0m, vùng gần tâm bão 4,0–6,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, ngày và đêm 23/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa bão; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 24/8: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 3,0–5,0m, vùng gần tâm 4,0–6,0m; biển động dữ dội.

Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0–4,0m; biển động.

Vùng biển từ Nghệ An đến Huế có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao 4,0–6,0m; biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2,0–3,0m; biển động mạnh.