Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 5, giật cấp 14 còn có thể mạnh thêm

Dự báo khoảng đêm nay (22/8), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ kinh đông, trên đất liền đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, bão số 5.

Trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h. Lúc 13h ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc – 116,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão đạt cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trong thời điểm này nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0–20,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Đến 13h ngày 24/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và mạnh thêm. Tâm bão dự kiến ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc – 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Cường độ bão tăng lên cấp 10–11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm mở rộng từ vĩ tuyến 16,0–20,0 độ Bắc, trải dài giữa kinh tuyến 110,0–118,5 độ Đông. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, được xác định nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm nay (22/8) ATNĐ sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki)

Khi bão di chuyển vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h, khoảng ngày 24/8 khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo khoảng ngày 25/8 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc và Giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (23/8) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-13. sóng cao từ 4-7m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn. Vùng biển từ Thanh Hóa-Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Khu vực ven biển từ Nghệ An-Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8 ở khu vực từ Thanh Hóa-TP. Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm. Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, thời điểm hiện nay cơn bão đang hình thành và phát triển nên tác động của cơn bão cho các khu vực khi vào Biển Đông và gần bờ sẽ còn rất nhiều thay đổi khó lường.

Do sự phát triển của áp thấp thành bão rất ngắn, điều này đặt ra vấn đề cho công tác chỉ đạo ứng phó cần phải hết sức chú ý để chủ động phòng ngừa từ bây giờ để giảm mọi nguy cơ rủi ro do bão như gió giật, gió mạnh, mưa lớn tập trung. Đặc biệt, trước thời điểm bão cần đặc biệt theo dõi phòng ngừa nguy cơ dông lốc, sét trên biển, vùng ven biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các đơn vị trong hệ thống dự báo ở các địa phương ven biển khu vực Bắc Trung bộ nâng cao năng lực dự báo cảnh báo sớm, cố gắng chính xác, cung cấp thông tin chính xác và sớm đến chính quyền địa phương, thậm chí có thể trước 30 phút đến 1 giờ, để kịp thời chỉ đạo ứng phó dừng các hoạt động trên biển, đưa tàu thuyền trở về nơi tránh trú an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc.

Yêu cầu Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai cần sớm soạn thảo văn bản gửi Bộ Công thương phối hợp rà soát các hồ đập đồng thời hướng dẫn khuyến cáo các địa phương về an toàn dân cư, sản xuất và du lịch cũng như các sự kiện quan trọng ở Trung ương và các địa phương trước và trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

