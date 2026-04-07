Kịch bản đấu thầu tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng: Hủy rồi lại trúng? [Kỳ 1]

Một gói thầu thiết bị cơ điện tử vừa được phê duyệt trúng thầu sau khi từng bị hủy do nhà thầu duy nhất không đáp ứng tính hợp lệ, dấy lên dấu hỏi về tính cạnh tranh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một kịch bản đấu thầu "lạ" vừa diễn ra tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng liên quan đến gói thầu "Cung cấp Thiết bị đào tạo cơ điện tử". Cụ thể, tại Quyết định số 516/QĐ-CĐKTCT-KHCN do ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 26/03/2026, Công ty TNHH Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng (Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng) đã chính thức được phê duyệt trúng thầu.

Quyết định số 516/QĐ-CĐKTCT-KHCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 5.632.000.000 đồng. Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng trúng thầu với giá 5.548.606.600 đồng. Đáng chú ý, con số tiết kiệm cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường chỉ 83.393.400 đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm là 1,48%.

Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ nằm ở tỉ lệ tiết kiệm "như có như không", mà còn ở lịch sử đầy trắc trở của gói thầu này. Trước đó, vào tháng 2/2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã mời thầu gói thầu này lần đầu (Mã TBMT: IB2600058718). Kết quả mở thầu cho thấy Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng là đơn vị duy nhất tham dự. Tuy nhiên, tại Quyết định số 383/QĐ-CĐKTCT-KHCN ngày 04/03/2026, chính ông Lê Đình Kha đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung: Không có nhà thầu trúng thầu. Lý do được đưa ra là Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng "Không đạt yêu cầu về tính hợp lệ".

Ngay sau đó, ngày 05/03/2026, nhà trường ban hành Quyết định số 384/QĐ-CĐKTCT-KHCN về việc hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại. Một kịch bản tương tự lặp lại: Tại lần mời thầu thứ hai (Mã TBMT: IB2600083382), vẫn chỉ duy nhất Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng "đơn thương độc mã" tham gia và lần này doanh nghiệp đã vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ để trúng thầu sát giá.

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, danh mục hàng hóa trúng thầu bao gồm các trạm cấp phôi, trạm kiểm tra sản phẩm, trạm phân loại sản phẩm và các mô-đun thi tay nghề mang nhãn hiệu Festo (xuất xứ Đức/Bulgaria). Với một gói thầu thiết bị công nghệ cao trị giá hơn 5,5 tỷ đồng, việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu từng bị loại vì không hợp lệ, sau đó đấu lại một mình và trúng thầu ngay tại chính đơn vị đó là một dấu hiệu cần sự giải trình rõ ràng từ phía chủ đầu tư để đảm bảo không có sự ưu ái trong quá trình đánh giá hồ sơ".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Tỉ lệ tiết kiệm 1,48% trong một gói thầu mua sắm hàng hóa là rất thấp. Chủ đầu tư cần rà soát kỹ lại giá dự toán đã sát với giá thị trường tại thời điểm phê duyệt hay chưa, nhằm tránh thất thoát nguồn lực tài chính của nhà trường".

Dư luận đang đặt câu hỏi: Lỗi "không hợp lệ" ở lần đầu là gì và tại sao trong lần đấu lại, doanh nghiệp này vẫn là cái tên duy nhất xuất hiện?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Năng lực "Sài Gòn Triển Vọng" và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu.