Kịch bản đấu thầu tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng: Hủy rồi lại trúng? [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một kịch bản đấu thầu "lạ" vừa diễn ra tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng liên quan đến gói thầu "Cung cấp Thiết bị đào tạo cơ điện tử". Cụ thể, tại Quyết định số 516/QĐ-CĐKTCT-KHCN do ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 26/03/2026, Công ty TNHH Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng (Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng) đã chính thức được phê duyệt trúng thầu.
Gói thầu này có giá dự toán là 5.632.000.000 đồng. Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng trúng thầu với giá 5.548.606.600 đồng. Đáng chú ý, con số tiết kiệm cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường chỉ 83.393.400 đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm là 1,48%.
Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ nằm ở tỉ lệ tiết kiệm "như có như không", mà còn ở lịch sử đầy trắc trở của gói thầu này. Trước đó, vào tháng 2/2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã mời thầu gói thầu này lần đầu (Mã TBMT: IB2600058718). Kết quả mở thầu cho thấy Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng là đơn vị duy nhất tham dự. Tuy nhiên, tại Quyết định số 383/QĐ-CĐKTCT-KHCN ngày 04/03/2026, chính ông Lê Đình Kha đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung: Không có nhà thầu trúng thầu. Lý do được đưa ra là Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng "Không đạt yêu cầu về tính hợp lệ".
Ngay sau đó, ngày 05/03/2026, nhà trường ban hành Quyết định số 384/QĐ-CĐKTCT-KHCN về việc hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại. Một kịch bản tương tự lặp lại: Tại lần mời thầu thứ hai (Mã TBMT: IB2600083382), vẫn chỉ duy nhất Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng "đơn thương độc mã" tham gia và lần này doanh nghiệp đã vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ để trúng thầu sát giá.
Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, danh mục hàng hóa trúng thầu bao gồm các trạm cấp phôi, trạm kiểm tra sản phẩm, trạm phân loại sản phẩm và các mô-đun thi tay nghề mang nhãn hiệu Festo (xuất xứ Đức/Bulgaria). Với một gói thầu thiết bị công nghệ cao trị giá hơn 5,5 tỷ đồng, việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng.
Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu từng bị loại vì không hợp lệ, sau đó đấu lại một mình và trúng thầu ngay tại chính đơn vị đó là một dấu hiệu cần sự giải trình rõ ràng từ phía chủ đầu tư để đảm bảo không có sự ưu ái trong quá trình đánh giá hồ sơ".
Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Tỉ lệ tiết kiệm 1,48% trong một gói thầu mua sắm hàng hóa là rất thấp. Chủ đầu tư cần rà soát kỹ lại giá dự toán đã sát với giá thị trường tại thời điểm phê duyệt hay chưa, nhằm tránh thất thoát nguồn lực tài chính của nhà trường".
Dư luận đang đặt câu hỏi: Lỗi "không hợp lệ" ở lần đầu là gì và tại sao trong lần đấu lại, doanh nghiệp này vẫn là cái tên duy nhất xuất hiện?
ĐẢM BẢO TÍNH CẠNH TRANH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 2023
Theo hồ sơ gói thầu tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, việc áp dụng các quy định pháp luật về đấu thầu được thực hiện dựa trên các căn cứ cốt lõi sau:
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Đây là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính công khai và minh bạch.
- Nguyên tắc cạnh tranh (Điều 6): Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu khác cùng tham dự gói thầu để đảm bảo tính cạnh tranh theo quy định.
- Hủy thầu (Điều 17): Một trong những trường hợp hủy thầu phổ biến là khi tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, áp dụng cho các gói thầu thực hiện từ nửa cuối năm 2025.
- Quy trình thẩm định: Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đơn vị thẩm định báo cáo bằng văn bản trước khi chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt cuối cùng.
Việc nắm vững các quy định về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu giúp nhà thầu và chủ đầu tư tránh các sai sót dẫn đến phải hủy thầu và tổ chức lại, gây lãng phí thời gian và nguồn lực của đơn vị.