Năng lực "Sài Gòn Triển Vọng" và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu [Kỳ 2]

Tiếp tục tìm hiểu về Công ty TNHH Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng (Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng), doanh nghiệp vừa trúng gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý về "sức khỏe" và lịch sử hoạt động của nhà thầu này.
Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng có mã số thuế 0317021062, trụ sở đặt tại Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM. Theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn Phường 25 cũ nơi công ty đặt trụ sở nay đã thuộc về Phường Thạnh Mỹ Tây. Doanh nghiệp do bà Lý Thị Kim Ngân làm Giám đốc với quy mô nhân sự được kê khai chỉ gồm 15 nhân viên.
Đáng chú ý, kết quả phân tích dữ liệu từ mạng đấu thầu quốc gia cho thấy điểm năng lực tài chính của nhà thầu này ở mức rất thấp, chỉ đạt 0,04 điểm và điểm quy mô doanh nghiệp là 0,00 điểm. Dù vậy, Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng lại thể hiện sự am hiểu thị trường thiết bị đào tạo khi trúng thầu 100% tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn TP HCM.
Trước gói thầu tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, vào tháng 2/2024, doanh nghiệp này cũng đã trúng gói thầu "Cung cấp thiết bị cho Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện" do Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời thầu. Tại gói thầu này, giá trúng thầu là 216.000.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm cũng chỉ đạt khoảng 1,82%.
Số liệu thống kê cho thấy, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng đạt tới 98,51%. Điều này đồng nghĩa với việc các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia thường xuyên có mức tiết kiệm rất thấp, chỉ khoảng hơn 1%. Tại gói thầu thiết bị cơ điện tử vừa qua, tỉ lệ này còn thấp hơn nữa khi chỉ đạt 1,48%.
Việc nhà thầu trúng thầu sát giá trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh (đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ một nhà thầu tham dự) đang làm dấy lên những băn khoăn về tính hiệu quả của công tác mời thầu. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là rất quan trọng khi gói thầu không đảm bảo tính cạnh tranh thực sự. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm để chọn được nhà thầu thực sự tối ưu".
Cần nhấn mạnh rằng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sử dụng nguồn "Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường" để thực hiện gói thầu này. Đây là nguồn vốn hình thành từ mồ hôi công sức của tập thể cán bộ, giảng viên và học phí của sinh viên, do đó việc tối ưu hóa chi phí thông qua đấu thầu cạnh tranh là yêu cầu cấp thiết.
Bên cạnh đó, việc tổ chuyên gia gồm 7 thành viên do ông Tống Thanh Nhân làm tổ trưởng và ông Phạm Văn Thành làm ủy viên thư ký đã đánh giá Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng đạt mọi tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ trong vòng 3 ngày (từ 18/3 đến 20/3/2026) cho thấy sự khẩn trương trong quy trình. Tuy nhiên, sự khẩn trương này liệu có đi đôi với sự kỹ lưỡng khi soi xét năng lực huy động nhân sự và thiết bị của một doanh nghiệp quy mô nhỏ?
Dư luận mong chờ một sự phản hồi khách quan từ phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng để làm rõ vì sao một kịch bản "độc diễn" lại có thể diễn ra xuyên suốt hai lần mời thầu cho cùng một dự án.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Trách nhiệm công khai thông tin và đánh giá hồ sơ thầu qua mạng (E-HSDT)
Để nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế, các quy định hiện hành bắt buộc tuân thủ quy trình đấu thầu qua mạng khắt khe:
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Hướng dẫn chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP).
- Đánh giá E-HSDT (Mẫu số 01, 02, 03B): Tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của nhà thầu dựa trên các tiêu chí đã xây dựng trong hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT).
- Trách nhiệm của Tổ chuyên gia: Các thành viên tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề, thực hiện đánh giá độc lập, trung thực và lập báo cáo đánh giá trình chủ đầu tư.
- Công khai kết quả (Điều 8 Luật Đấu thầu): Thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu và loại hợp đồng phải được đăng tải công khai trên hệ thống e-GP để toàn dân và các bên liên quan giám sát.
- Hiệu quả kinh tế: Giá đề nghị trúng thầu không được vượt giá gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Việc thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu qua mạng giúp tăng cường tính minh bạch, hạn chế sự can thiệp thủ công và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn vốn tự chủ.