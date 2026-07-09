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Quân sự - Thế giới

Vì sao cảnh sát khám nhà cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro?

Cảnh sát liên bang Brazil đã khám xét nhà của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro để tìm vũ khí và đạn dược nhưng không phát hiện gì.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một luật sư của cựu Tổng thống Brazil cho biết trên mạng X rằng cảnh sát liên bang Brazil ngày 8/7 đã khám xét nhà của ông Bolsonaro để tìm vũ khí và đạn dược nhưng không phát hiện gì.

“Tôi vừa rời khỏi nhà riêng của ông Bolsonaro sau khi chứng kiến ​​một cuộc khám xét và tịch thu của cảnh sát liên bang. Họ không tìm thấy gì cả”, luật sư João Henrique Nascimento de Freitas cho hay.

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Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh tư liệu: IT.

Một quan chức cảnh sát liên bang, người yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai về vấn đề này, xác nhận không có gì bị thu giữ trong cuộc khám xét.

Theo phán quyết của tòa án do Thẩm phán Alexandre de Moraes ký hôm 7/7, Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh khám xét sau khi phát hiện sự chênh lệch giữa số lượng súng được đăng ký hợp pháp dưới tên ông Bolsonaro và số lượng súng đã giao nộp cho các cơ quan chức năng.

Tháng trước, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng thuộc sở hữu của ông Bolsonaro do một sĩ quan quân đội nắm giữ tại trạm kiểm soát. Sau vụ việc, Thẩm phán De Moraes vẫn cho phép ông Bolsonaro tiếp tục bị quản thúc tại gia.

Vào tháng 6/2026, cựu nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, bị tuyên án 4 năm 2 tháng tù giam vì tìm kiếm sự can thiệp từ Chính phủ Mỹ vào vụ xét xử cha mình trước đó liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.

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Nguồn video: VTV
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