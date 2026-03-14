Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị viêm phổi và đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

AP dẫn thông tin từ một bệnh viện ở thủ đô Brasilia ngày 13/3 cho biết, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị viêm phổi và đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Brasil Caiado, một trong những bác sĩ điều trị cho cựu lãnh đạo Brazil, với phóng viên rằng tình trạng sức khỏe của ông Bolsonaro, 70 tuổi, ở mức độ nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

“Viêm phổi ở bệnh nhân trên 70 tuổi luôn nghiêm trọng vì có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, do vi khuẩn thường có thể xâm nhập vào máu và gây ra tình trạng nguy hiểm hơn”, ông Caiado cho biết.

Trước đó trong ngày, con trai cả của ông Bolsonaro, Flávio, thông báo trên mạng xã hội X rằng cha ông đã được chuyển từ trại giam đến bệnh viện sau khi tỉnh dậy với triệu chứng ớn lạnh và nôn.

“Tôi mong mọi người cầu nguyện để không có điều gì nghiêm trọng xảy ra,” ông Flávio viết. Ông Flávio Bolsonaro cho biết sẽ tranh cử tổng thống trong năm nay, và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đang bám sát nhau.

Bệnh viện DF Star cho biết thêm, ông Bolsonaro nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt cao, thiếu oxy, đổ mồ hôi và ớn lạnh. Các xét nghiệm xác nhận ông bị viêm phế quản phổi, một dạng viêm phổi, có khả năng do hít phải dị vật.

“Hiện ông đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, sử dụng kháng sinh truyền tĩnh mạch và hỗ trợ lâm sàng không xâm lấn”, bệnh viện cho biết.

Bác sĩ Caiado, chuyên khoa tim mạch, nhận định rằng khó có khả năng ông Bolsonaro sẽ trở lại trại giam trong vài ngày tới vì việc điều trị phải truyền tĩnh mạch và cần thực hiện tại bệnh viện.

Cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính sau khi bị kết tội vào năm ngoái bởi một hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao.

