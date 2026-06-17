Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị tuyên án tù

Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án 4 năm 2 tháng tù đối với ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 16/6, Tòa án Tối cao Brazil tuyên án 4 năm 2 tháng tù giam đối với cựu nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, vì hành vi tìm kiếm sự can thiệp từ Chính phủ Mỹ vào vụ xét xử cha mình trước đó liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.

"Nhiệm vụ của ông Eduardo Bolsonaro với tư cách là một nhà lập pháp liên bang không phải là vận động hành lang ở nước ngoài chống lại đất nước của mình”, Thẩm phán Alexandre de Moraes, người từng giám sát vụ án về cáo buộc âm mưu đảo chính của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, nhấn mạnh.

Được biết, ông De Moraes và vợ đã bị Chính phủ Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 7 năm ngoái.

apbrazil.jpg
Ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, phát biểu tại một cuộc họp ở Thành phố Mexico ngày 18/11/2022. Ảnh: AP/Marco Ugarte.

Các luật sư của Eduardo Bolsonaro đã phản đối phán quyết của tòa, cho rằng không có đủ bằng chứng để kết tội ông. Cựu nghị sĩ này đã sống ở Texas, Mỹ, kể từ tháng 2/2025.

Ông Eduardo Bolsonaro không đưa ra bình luận nào về quyết định của Tòa án Tối cao Brazil. Ông đang vận động tranh cử cho em trai mình, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, người dự kiến ​​sẽ "thách thức" Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tháng 10 tới.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% đối với Brazil để phản đối việc ông Jair Bolsonaro bị truy tố vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử trước Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva năm 2022.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
#Con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị tuyên án #cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro #Brazil #chính trị Brazil #Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị viêm phổi và đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

AP dẫn thông tin từ một bệnh viện ở thủ đô Brasilia ngày 13/3 cho biết, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị viêm phổi và đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Brasil Caiado, một trong những bác sĩ điều trị cho cựu lãnh đạo Brazil, với phóng viên rằng tình trạng sức khỏe của ông Bolsonaro, 70 tuổi, ở mức độ nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án cấp cao Seoul đã tuyên mức án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên xét xử hôm 29/4.

KBS đưa tin, Tòa án cấp cao Seoul ngày 29/4 đã tuyên án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người bị truy tố với các cáo buộc như cản trở người thi hành công vụ và lạm quyền... Mức án này tăng thêm 2 năm so với bản án sơ thẩm là 5 năm tù, nhưng vẫn thấp hơn mức 10 năm tù mà nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị trước đó.

tongthonghan.png
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị tuyên án 20 tháng tù

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị tuyên án 20 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ.

Yonhap đưa tin, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 1 năm 8 tháng tù hôm 28/1 vì tội nhận hối lộ. Tòa án cũng yêu cầu bà Kim phải nộp phạt 12,8 triệu won.

aphanquoc.jpg
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới