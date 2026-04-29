Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án cấp cao Seoul đã tuyên mức án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên xét xử hôm 29/4.

An An (Theo KBS)

KBS đưa tin, Tòa án cấp cao Seoul ngày 29/4 đã tuyên án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người bị truy tố với các cáo buộc như cản trở người thi hành công vụ và lạm quyền... Mức án này tăng thêm 2 năm so với bản án sơ thẩm là 5 năm tù, nhưng vẫn thấp hơn mức 10 năm tù mà nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị trước đó.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.

Hội đồng xét xử giữ nguyên phán quyết với những cáo buộc mà cựu Tổng thống Yoon đã bị tuyên có tội ở phiên sơ thẩm, đồng thời đảo ngược hầu hết cáo buộc từng được tuyên trắng án.

Được biết, vào tháng 1/2026, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án ông Yoon 5 năm tù giam nhưng tha bổng một phần cho ông về tội lạm dụng quyền lực liên quan đến cuộc họp Nội các trước khi ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Bản án về tội cản trở công lý và các tội danh khác được tuyên hôm 29/4 này được cộng thêm vào bản án tù chung thân trước đó. Vào tháng 2/2026, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì phạm tội nổi loạn, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ vào ngày 14/12/2024 sau khi bị cơ quan lập pháp luận tội và chính thức bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vào tháng 4/2025.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bãi nhiệm hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án 5 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án 5 năm tù trong phiên tòa hôm nay (16/1).

Theo AP, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Trong phiên tòa hôm 16/1, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án ông Yoon 5 năm tù về một số cáo buộc, bao gồm chống đối lệnh bắt giữ ông hồi tháng 1/2025.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa

Các luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã nộp lý do vắng mặt bằng văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngay trước khi phiên tòa thứ 10 dự kiến bắt đầu.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tham dự phiên tòa xét xử liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông.

Các luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã nộp lý do vắng mặt bằng văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngay trước khi phiên tòa thứ 10 của phiên tòa dự kiến bắt đầu.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tòa án phát lệnh bắt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Tòa án Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông hiện bị giam và sẽ không tham dự phiên tòa xét xử hôm nay.

Theo Yonhap, Tòa án Hàn Quốc ngày 10/7 đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ban bố thiết quân luật cuối năm ngoái. Ông hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, phía nam thủ đô, và sẽ không tham dự phiên tòa xét xử hôm nay.

Luật sư của ông Yoon đã nộp lý do vắng mặt lên Tòa án Trung tâm Seoul ngay trước khi phiên tòa thứ 10 dự kiến ​​bắt đầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới