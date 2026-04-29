Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án 7 năm tù

KBS đưa tin, Tòa án cấp cao Seoul ngày 29/4 đã tuyên án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người bị truy tố với các cáo buộc như cản trở người thi hành công vụ và lạm quyền... Mức án này tăng thêm 2 năm so với bản án sơ thẩm là 5 năm tù, nhưng vẫn thấp hơn mức 10 năm tù mà nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị trước đó.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.

Hội đồng xét xử giữ nguyên phán quyết với những cáo buộc mà cựu Tổng thống Yoon đã bị tuyên có tội ở phiên sơ thẩm, đồng thời đảo ngược hầu hết cáo buộc từng được tuyên trắng án.

Được biết, vào tháng 1/2026, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án ông Yoon 5 năm tù giam nhưng tha bổng một phần cho ông về tội lạm dụng quyền lực liên quan đến cuộc họp Nội các trước khi ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Bản án về tội cản trở công lý và các tội danh khác được tuyên hôm 29/4 này được cộng thêm vào bản án tù chung thân trước đó. Vào tháng 2/2026, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì phạm tội nổi loạn, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ vào ngày 14/12/2024 sau khi bị cơ quan lập pháp luận tội và chính thức bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vào tháng 4/2025.

