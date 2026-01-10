Hà Nội

Sĩ Thanh diện đồ tập đi cafe, khoe vóc dáng 'vạn người mê'

Cộng đồng trẻ

Sĩ Thanh diện đồ tập đi cafe, khoe vóc dáng 'vạn người mê'

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng Sĩ Thanh đã chứng minh khả năng 'hack dáng' khi xuất hiện đầy năng động và quyến rũ trong bộ đồ tập ngay tại quán cafe.

Trầm Phương
Thay vì bó buộc những bộ đồ tập trong không gian phòng gym, Sĩ Thanh đã khéo léo biến chúng thành một món đồ thời trang đời thường đầy tính ứng dụng. Phong cách Athleisure - diện đồ thể thao đi dạo phố hay cafe - đang được nữ ca sĩ lăng xê nhiệt tình, xóa bỏ ranh giới giữa sự thoải mái và vẻ ngoài thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện trong bộ ảnh mới nhất, "nàng nấm lùn" Vbiz không chỉ khiến người nhìn trầm trồ bởi khả năng mix-match tinh tế mà còn khéo léo phô diễn trọn vẹn những đường cong "vạn người mê" giữa không gian đời thường bình dị. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chọn cho mình set đồ tập màu xanh mint cực kỳ tôn da và dịu mắt.Thiết kế áo crop-top kết hợp cùng quần legging ôm sát giúp cô khoe trọn vòng eo 57cm "trứ danh" cùng đường cong hông quả táo gợi cảm.(Ảnh: IGNV)
Cô khoác thêm một chiếc cardigan mỏng, kết hợp cùng kính mát gọng đen và túi xách Louis Vuitton sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn trẻ trung nằm ở đôi giày sneaker trắng đi kèm tất cao cổ, tạo nên một tổng thể vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Nhìn vóc dáng săn chắc này, ít ai ngờ Sĩ Thanh đã bước sang tuổi 39. Để duy trì được thân hình "vạn người mê" và nhan sắc lão hóa ngược, cô nàng rất đầu tư cho việc tập luyện cũng như chế độ ăn uống. (Ảnh: IGNV)
Trong 1 bài phỏng vấn, người đẹp từng tiết lộ lịch sinh hoạt tập luyện hàng ngày của mình đều duy trì: 6h30 sáng, tập thể dục 45 - 60 phút rồi mới bắt đầu làm việc. (Ảnh: IGNV)
Cô có khả năng thực hiện nhiều tư thế Yoga khó và đặc biệt chú trọng các bài tập Squat, Plank để cải thiện số đo vòng 3. (Ảnh: IGNV)
Một trong những bí quyết giúp cô giữ được làn da hồng hào và cơ thể nhẹ nhàng chính là việc chuyển sang ăn chay trường kết hợp uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. (Ảnh: IGNV)
Sau 1 vài ồn ào tình cảm, Sĩ Thanh ở thời điểm hiện tại kín tiếng hơn nhiều, cô tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc bản thân và truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh cho hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Sĩ Thanh #dáng đẹp #athleisure #tập luyện #thời trang dạo phố #sĩ thanh vóc dáng

