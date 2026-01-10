‘Đạo chích’ khoắng cửa hàng Thế giới Di động ở Hải Phòng sa lưới

Đột nhập vào cửa hàng Thế giới Di động ở Hải Phòng, tên trộm đã lấy đi 9 điện thoại trị giá trên 300 triệu đồng.

Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Sang (SN 1993, trú tại Thôn Đông Nham 1, xã An Quang (TP Hải Phòng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vũ Xuân Sang và các công cụ để đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động

Trước đó, ngày 19/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới Di động ở số 365 đường Máng Nước, phường An Hải, thành phố Hải Phòng về việc cửa hàng đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động trị giá khoảng trên 300 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương điều tra vụ việc.

Kết quả xác định, khoảng 0h00 ngày 19/12/2025, Vũ Xuân Sang đột nhập phía sau cửa hàng Thế Giới Di Động từ trên mái tôn của cửa hàng, lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động gồm 4 Iphone 17 Promax, 4 điện thoại Iphone 16 Promax và 1 điện thoại Oppo.

Sau khi trộm được tài sản, sáng cùng ngày Vũ Xuân Sang bắt xe bán 9 chiếc điện thoại di động trên tại TP Hải Phòng, TP Hà Nội, tỉnh Đồng Nai. Số tiền bán tài sản trộm được, Vũ Xuân Sang dùng để đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và đang xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video 24 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke: