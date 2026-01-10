Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tái thả đại bàng đen quý hiếm về tự nhiên ở Huế

Một người dân ở TP Huế vừa tự nguyên giao nộp một cá thể đại bàng đen quý hiếm để cơ quan chức năng tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 10/01, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận, tái thả một cá thể đại bàng đen về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đã tiếp nhận 01 cá thể đại bàng đen (tên khoa học Aquila clanga) do ông Trần Trọng Hồng, trú tại phường Phú Xuân tự nguyện giao nộp. Cá thể chim được bàn giao trong tình trạng sức khỏe ổn định.

105855611907516-1333374275453922-2408004499684115419-n-1058.jpg
Cá thể đại bàng đen được thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, đại bàng đen là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB, được quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; động vật rừng thông thường và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành thả cá thể đại bàng đen về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 91, phường An Cựu, khu vực rừng do Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý.

Việc tái thả động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#TP Huế #kiểm lâm #tự nhiên #đại bàng đen #quý hiếm #giao nộp

Bài liên quan

Xã hội

Thả 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

Những cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.

Ngày 7/12, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành thả 12 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 12 cá thể động vật quý hiếm vừa được tái thả về môi trường tự nhiên, gồm: 2 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonine); 2 cá thể trăn đất (Python molurus); 3 cá thể chim cắt (Amur falco amurensis); 4 cá thể rùa cổ sọc (Mauremys sinensis); 1 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới