Tái thả đại bàng đen quý hiếm về tự nhiên ở Huế

Một người dân ở TP Huế vừa tự nguyên giao nộp một cá thể đại bàng đen quý hiếm để cơ quan chức năng tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 10/01, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, đơn vị tiếp nhận, tái thả một cá thể đại bàng đen về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đã tiếp nhận 01 cá thể đại bàng đen (tên khoa học Aquila clanga) do ông Trần Trọng Hồng, trú tại phường Phú Xuân tự nguyện giao nộp. Cá thể chim được bàn giao trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cá thể đại bàng đen được thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, đại bàng đen là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB, được quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; động vật rừng thông thường và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành thả cá thể đại bàng đen về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 91, phường An Cựu, khu vực rừng do Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý.

Việc tái thả động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

