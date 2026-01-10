Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.

Ngày 10/01, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ ở xã Đakrông.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 02 đến ngày 10/1, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QSQT.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại rừng tràm ông Hồ Văn Phương (thôn Trại Cá, xã Đakrông), ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật, như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân…

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

