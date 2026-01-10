Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.

Hạo Nhiên

Ngày 10/01, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ ở xã Đakrông.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 02 đến ngày 10/1, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

032df695-6884-45bf-bb36-7d093f1985ac.jpg
Khu vực tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QSQT.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại rừng tràm ông Hồ Văn Phương (thôn Trại Cá, xã Đakrông), ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật, như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân…

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
#Hài cốt liệt sĩ #Quảng Trị #timf thấy #Bộ Chỉ huy Quân sự

Bài liên quan

Xã hội

Truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu gần 1m, xương đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, kèm theo nhiều di vật.

Sáng 31/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ ngày 17 đến 20/12, Đội tìm kiếm, quy tập của Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức tìm kiếm được 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy (thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Xem chi tiết

Xã hội

Mộ Anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình ở Hải Phòng bị đập phá

Xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) vừa thông tin về vụ việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá.

Theo đó, ngày 25/11, xã Kiến Hải nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp xã Kiến Hải bị đập phá.

66677778.jpg
Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ. Ảnh: xã Kiến Hải.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu gần 1m dưới mặt đất. Xương cốt đã phân hủy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ…

Ngày 20/12, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy, ở thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu gần 1m dưới mặt đất. Xương cốt đã phân hủy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Di vật đi kèm gồm 1 hộp tiếp đạn súng AK, 1 dao găm, thắt lưng, cúc áo bộ đội cùng nhiều mảnh tăng, võng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới