18 năm thất lạc, một gia đình tìm lại người thân nhờ công tác quản lý cư trú

Qua công tác quản lý cư trú, Công an xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ đã giúp một gia đình ở Hưng Yên đoàn tụ với người thân sau 18 năm xa cách.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ công tác quản lý cư trú, Công an xã Đại Đình đã giúp người dân đoàn tụ với thân nhân sau 18 năm.

Theo đó, qua công tác rà soát, quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Đại Đình phát hiện công dân Nguyễn Văn Khoa (SN 1968, quê quán phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) đang cư trú, sinh sống tại địa phương. Do mâu thuẫn gia đình, ông Khoa đã bỏ nhà ra đi từ khoảng năm 2007 và mất liên lạc với thân nhân suốt nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Khoa (thứ 4 từ phải sang) cùng người thân. Ảnh CA

Trên cơ sở thông tin ban đầu, Công an xã Đại Đình chủ động xác minh, đối chiếu hồ sơ cư trú, dữ liệu dân cư, đồng thời phối hợp với Công an phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên để làm rõ nhân thân. Kết quả xác minh cho thấy ông Nguyễn Văn Khoa đã vắng mặt tại địa phương nhiều năm, gia đình không có thông tin liên lạc, không rõ nơi ở và sinh sống.

Sau khi xác định rõ thông tin, Công an xã Đại Đình đã hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện để thân nhân của ông Nguyễn Văn Khoa từ Hưng Yên về địa bàn xã Đại Đình gặp gỡ, giúp gia đình đoàn tụ sau 18 năm xa cách.

Xúc động trong ngày gặp lại anh trai, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ, gia đình chưa bao giờ ngừng hy vọng tìm được người thân và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ của lực lượng Công an xã Đại Đình.

Niềm vui đoàn tụ của gia đình ông Nguyễn Văn Khoa là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác quản lý cư trú gắn với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo trực tuyến.

(Nguồn: VTV1)