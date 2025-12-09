Cảnh sát giao thông xử lý hơn 126.000 ‘ma men’ trong vòng 2 tháng

Chỉ trong vòng 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 9/12, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), từ ngày 8/10 đến ngày 7/12, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca (trong 24 ngày) tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục SGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 46,87%). So với thời gian trước liền kề trước đó tăng 30.167 trường hợp vi phạm.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Cục CSGT).

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn.

Trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. (Ảnh: Cục CSGT).

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" đối với người tham gia giao thông.

