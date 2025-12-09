Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh sát giao thông xử lý hơn 126.000 ‘ma men’ trong vòng 2 tháng

Chỉ trong vòng 2 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Khánh Hoài

Ngày 9/12, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), từ ngày 8/10 đến ngày 7/12, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca (trong 24 ngày) tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục SGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 46,87%). So với thời gian trước liền kề trước đó tăng 30.167 trường hợp vi phạm.

cats-8144.jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Cục CSGT).

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn.

cats-8469.jpg
Trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. (Ảnh: Cục CSGT).

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" đối với người tham gia giao thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cô gái vi phạm nồng độ cồn sau khi "uống 2 cốc bia mừng sinh nhật bạn". (Nguồn: Cục CSGT).

#Cảnh sát giao thông #‘ma men #vi phạm nồng độ cồn

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát cơ động Bắc Ninh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Cảnh sát phát hiện thấy 1 gói nilon, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng và 10 viên nén màu hồng, 2 đối tượng khai nhận vừa mua về để sử dụng.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin khoảng 0h50 ngày 6/12, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Vũ Ninh (Bắc Ninh) tuần tra trên đoạn đường Đấu Mã, thuộc phường Vũ Ninh, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99G1-401.05 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra được biết 2 nam thanh niên tên là Trần Thanh Lâm (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Đáp Cầu 6, phường Vũ Ninh) và Vũ Văn Thắng (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Phương Vỹ, phường Vũ Ninh).

Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp capô ở Thái Nguyên

Khi bị Cảnh sát ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế đánh lái bỏ chạy, hất văng CSGT lên nắp capô.

Ngày 8/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một lái xe vi phạm nồng độ cồn, liều lĩnh tông thẳng xe vào CSGT khi bị kiểm tra.

fb-img-1765172054042.jpg
Tài xế đánh lái bỏ chạy, hất văng CSGT lên nắp ca-pô.
Xem chi tiết

Xã hội

Trưa 16/11, cả nước xử lý 931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h30, lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương phát hiện xử lý 931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tối 16/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trưa cùng ngày, CSGT các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Mặc dù tại một số tỉnh, thành phố trời có mưa, lực lượng CSGT Công an 33/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 12h đến 14h30.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.