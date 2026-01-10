Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hiện trường vụ ô tô tông liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong

Xã hội

Hiện trường vụ ô tô tông liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong

Sau khi tông vào xe máy, ô tô do chị T. cầm lái tiếp tục tông liên hoàn 2 ô tô khác đi cùng chiều phía trước khiến 1 người tử vong.

Gia Đạt
Theo thông tin ban đầu, lúc 5h45 phút, ô tô 5 chỗ BKS 29A853.xx do bà Phan Thị Th. (phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm lái, đi trên cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng, chiều từ phố Phương Mai hướng Nguyễn An Ninh.
Theo thông tin ban đầu, lúc 5h45 phút, ô tô 5 chỗ BKS 29A853.xx do bà Phan Thị Th. (phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm lái, đi trên cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng, chiều từ phố Phương Mai hướng Nguyễn An Ninh.
Khi tới cột đèn ĐT7/11, ô tô của bà Th. va chạm với xe máy Hoda Wave BKS 14U1 415.xx do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đi cùng chiều phía trước.
Khi tới cột đèn ĐT7/11, ô tô của bà Th. va chạm với xe máy Hoda Wave BKS 14U1 415.xx do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đi cùng chiều phía trước.
Sau đó, ô tô 29A853.xx tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc qua cầu vượt Vọng.
Sau đó, ô tô 29A853.xx tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc qua cầu vượt Vọng.
Đến khoảng 7h30 cùng ngày, cảnh sát phong tỏa một chiều cầu vượt Vọng, xe cộ được phân luồng đi phía dưới gây ùn tắc cục bộ.
Đến khoảng 7h30 cùng ngày, cảnh sát phong tỏa một chiều cầu vượt Vọng, xe cộ được phân luồng đi phía dưới gây ùn tắc cục bộ.
Tại hiện trường, 3 ô tô hư hỏng trong đó một xe con màu đen nát đầu. Chiếc xe máy biến dạng. Nạn nhân nằm sát lan can cầu vượt. Nguyên nhân ban đầu do bà Th. buồn ngủ đạp nhầm chân ga dẫn đến gây ra vụ tai nạn. Kiểm tra nhanh kết quả ban đầu, nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.
Tại hiện trường, 3 ô tô hư hỏng trong đó một xe con màu đen nát đầu. Chiếc xe máy biến dạng. Nạn nhân nằm sát lan can cầu vượt. Nguyên nhân ban đầu do bà Th. buồn ngủ đạp nhầm chân ga dẫn đến gây ra vụ tai nạn. Kiểm tra nhanh kết quả ban đầu, nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.
Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. &gt;&gt;&gt; Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong
Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong
Nguồn: ĐTHĐT.
Gia Đạt
#ô tô #tai nạn #Hà Nội #vọng cầu #tử vong #giao thông

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT