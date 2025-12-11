Cảnh sát giao thông tước phù hiệu 28 xe vận tải hành khách vi phạm

Ngày 11/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, từ 12h ngày 10/12/2025, lực lượng chức năng đã kiểm soát 1.036 phương tiện (trong đó 597 xe khách tuyến cố định, 439 xe khách hợp đồng).

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã tước phù hiệu 28 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT).

Lập biên bản vi phạm hành chính 109 trường hợp (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm GPLX 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 03 trường hợp, xác định 01 xe hợp đồng trá hình.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. (Ảnh: Cục CSGT).

Trong đó, các hành vi vi phạm chở quá người gồm 5 trường hợp, đón trả khách là 3 trường hợp, không chạy đúng tuyến 7 trường hợp, không có lệnh vận chuyển 4 trường hợp, 18 trường hợp không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc có hợp đồng vận tải nhưng không đúng theo quy định, 4 trường hợp không có danh sách hành khách, chở người không có tên trong danh sách hành khách...

Cục CSGT nhấn mạnh, quá trình tiến hành tổng kiểm tra rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi trên xe. Do vậy, Cục CSGT mong người dân thông cảm và chia sẻ, vì mục tiêu lớn nhất là phải đảm bảo an toàn hoạt động vận tải hành khách, an toàn cho chính bản thân mỗi người đi trên xe.

