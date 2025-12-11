Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh sát giao thông tước phù hiệu 28 xe vận tải hành khách vi phạm

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính 64 lái xe, 45 chủ phương tiện, tước phù hiệu 28 xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm.

Bảo Ngân

Ngày 11/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, từ 12h ngày 10/12/2025, lực lượng chức năng đã kiểm soát 1.036 phương tiện (trong đó 597 xe khách tuyến cố định, 439 xe khách hợp đồng).

cats-4427.jpg
Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã tước phù hiệu 28 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT).

Lập biên bản vi phạm hành chính 109 trường hợp (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm GPLX 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 03 trường hợp, xác định 01 xe hợp đồng trá hình.

cats-8536.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. (Ảnh: Cục CSGT).

Trong đó, các hành vi vi phạm chở quá người gồm 5 trường hợp, đón trả khách là 3 trường hợp, không chạy đúng tuyến 7 trường hợp, không có lệnh vận chuyển 4 trường hợp, 18 trường hợp không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc có hợp đồng vận tải nhưng không đúng theo quy định, 4 trường hợp không có danh sách hành khách, chở người không có tên trong danh sách hành khách...

Cục CSGT nhấn mạnh, quá trình tiến hành tổng kiểm tra rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi trên xe. Do vậy, Cục CSGT mong người dân thông cảm và chia sẻ, vì mục tiêu lớn nhất là phải đảm bảo an toàn hoạt động vận tải hành khách, an toàn cho chính bản thân mỗi người đi trên xe.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
#Cảnh sát giao thông #tước phù hiệu 28 xe vận tải hành khách vi phạm #xe vận tải hành khách vi phạm

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn về việc bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án. Qua khảo sát và nắm bắt tình hình, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại nhiều dự án không đảm bảo; các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường không được thực hiện đầy đủ, các phương tiện vận chuyển vật liệu không được che chắn, vệ sinh trước khi ra khỏi công trường, mỏ vật liệu dẫn đến bụi bẩn, ô nhiễm gây bức xúc trong dư luận.

dji-0968.jpg
Vật liệu tại một trạm trộn bê tông ở Bắc Ninh.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện an toàn

Tổ công tác Đội CSGT 14, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện an toàn.

Sáng 10/12, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Tạ Quang Hùng làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nút giao Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, một chiếc taxi di chuyển lại gần vị trí của tổ công tác, sau đó anh Trần Văn H. (SN 1997; trú tại Ninh Bình) với tâm trạng lo lắng, sốt ruột cho biết trên xe lúc này có vợ anh là chị Phạm Thị T. (SN 1999) đang chuyển dạ sắp sinh cần được đưa đến Bệnh viện gấp nhưng đường khá đông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới