Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lời khai của 2 đối tượng đột nhập cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Hai đối tượng Khoa Kim Thịnh và Hồ Tuấn Quyền đã rủ nhau đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trộm 51 máy điện thoại trị giá gần 300 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 10/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong vòng 48 tiếng sau khi tiếp nhận tin báo về việc một cửa hàng điện thoại bị mất trộm hàng chục chiếc điện thoại, Công an phường Xuân Phương đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp.

download.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào sáng ngày 6/1/2026, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận tin báo của cửa hàng điện thoại trên đường Phương Canh bị mất trộm 51 máy điện thoại trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã đã khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng gây án. Đến khoảng 14h ngày 7/1/2025, Công an phường đã xác định 2 đối tượng trộm cắp tài sản là Khoa Kim Thịnh (SN 2005; trú tại: Hải An, Hải Phòng) và Hồ Tuấn Quyền (SN 2005; trú tại: Hạ Bằng, Hà Nội) đang ở lẩn trốn ở xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình. Công an phường Xuân Phương đã triệu tập 2 đối tượng và thu giữ 51 chiếc điện thoại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng cuối tháng 8/2025, Quyền quen biết Thịnh qua mạng xã hội Facebook. Cả hai nảy sinh ý định đi tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở để trộm cắp tài sản. Tối ngày 5/1/2026, sau khi lấy trộm được 51 chiếc điện thoại, các đối tượng tìm cách tiêu thụ tài sản ở Ninh Bình. Quá trình lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình thì bị Công an phường Xuân Phương phát hiện, bắt giữ. Khai thác mở rộng, Khoa Kim Thịnh và Hồ Tuấn Quyền khai nhận còn lấy trộm chiếc xe máy Honda SH tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an phường Xuân Phương đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy

Nguồn: ĐTHĐT.
#đột nhập #trộm cắp #Hà Nội #điện thoại #tội phạm #cửa hàng

Bài liên quan

Xã hội

Cặp đôi trộm 33 chỉ vàng ở Vĩnh Long 'sa lưới' sau 7 ngày gây án

Sau khi lấy trộm 33 chỉ vàng cùng 78 triệu đồng, Lưu Chí Thái và Nguyễn Thị Đầm đã lẩn trốn ở nhiều địa phương, nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Ngày 09/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giữ 02 đối tượng, gồm: Lưu Chí Thái (SN 1993, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Đầm (SN 1987, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được trình báo của bà V.T.K.T (SN 1969, thường trú ấp An Quới, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị kẻ gian lấy trộm giỏ xách tại chợ Tiệm Tôm (xã Tân Thủy), bên trong có chứa 78.000.000 đồng; 04 nhẫn bằng vàng 24K có tổng trọng lượng 11 chỉ; 01 dây chuyền vàng 24K có trọng lượng 20 chỉ kèm 01 mặt dây chuyền 18K có trọng lượng 1,4 chỉ; 01 đôi bông tai bằng vàng 18K có trọng lượng 0,5 chỉ.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm ‘đạo chích’ trộm cắp tài sản bán lấy tiền tổ chức sử dụng ma túy

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hoàng cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1991) cùng đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Hoàng làm việc tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (địa chỉ TDP Núm, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình làm việc, Hoàng biết kho chứa lông vũ, có các bao lông vũ số lượng lớn để tại kho, công tác quản lý, giám sát lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Xem chi tiết

Xã hội

Dựng hiện trường bị trộm, con trai 'cuỗm' vàng của gia đình đem đánh bạc

Cần tiền đánh bạc, Hạnh đã đột nhập phòng ngủ gia đình lấy trộm gần 10 chỉ vàng, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú tại bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số vàng bị mất là tài sản gia đình tích góp nhiều năm, đồng thời có một phần là vàng do con gái gia chủ gửi về nhờ cất giữ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới