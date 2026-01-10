Người phụ nữ điếc bị cháu dâu đánh tử vong ở Thanh Hoá

Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà Phương dẫn đến tử vong.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hoá. Nghi phạm được xác định là một người phụ nữ.

Nghi phạm Đinh Thị Kim. Ảnh: CATH.

Theo đó, sáng 7/1/2026, tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa xảy ra án mạng. Nạn nhân là bà Lê Thị Phương, sinh năm 1957, trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long. Trên thi thể của nạn nhân để lại nhiều vết thương (nghi bị sát hại).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, khoanh vùng đối tượng và tập trung điều tra làm rõ trong thời gian ngắn nhất nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua xác minh cho thấy, nạn nhân là người bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa), không có người thân bên cạnh, nạn nhân không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Thời gian vụ án xảy ra vào ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Với tinh thần tấn công, trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau một ngày tập trung lực lượng rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đinh Thị Kim (sinh năm 1984), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa (cháu dâu của bị hại) là thủ phạm đã gây ra cái chết của bà Lê Thị Phương.

Theo lời khai của Đinh Thị Kim, sáng 7/1/2026, khi đến nhà bà Phương chơi, giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà Phương chửi bới và dùng gậy gỗ vụt, ghế gỗ ném về phía mình nên đã đẩy ngã nạn nhân trong buồng ngủ. Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà Phương. Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Giết người; Cướp tài sản” và tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim về các tội danh trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.