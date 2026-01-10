Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người phụ nữ điếc bị cháu dâu đánh tử vong ở Thanh Hoá

Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà Phương dẫn đến tử vong.

Thiên Tuấn

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hoá. Nghi phạm được xác định là một người phụ nữ.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-165056.png
Nghi phạm Đinh Thị Kim. Ảnh: CATH.

Theo đó, sáng 7/1/2026, tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa xảy ra án mạng. Nạn nhân là bà Lê Thị Phương, sinh năm 1957, trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long. Trên thi thể của nạn nhân để lại nhiều vết thương (nghi bị sát hại).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, khoanh vùng đối tượng và tập trung điều tra làm rõ trong thời gian ngắn nhất nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua xác minh cho thấy, nạn nhân là người bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa), không có người thân bên cạnh, nạn nhân không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Thời gian vụ án xảy ra vào ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Với tinh thần tấn công, trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau một ngày tập trung lực lượng rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đinh Thị Kim (sinh năm 1984), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa (cháu dâu của bị hại) là thủ phạm đã gây ra cái chết của bà Lê Thị Phương.

Theo lời khai của Đinh Thị Kim, sáng 7/1/2026, khi đến nhà bà Phương chơi, giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà Phương chửi bới và dùng gậy gỗ vụt, ghế gỗ ném về phía mình nên đã đẩy ngã nạn nhân trong buồng ngủ. Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà Phương. Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Giết người; Cướp tài sản” và tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim về các tội danh trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

#điếc #phụ nữ #nghi phạm #cháu dâu #thanh hoá #án mạng

Bài liên quan

Xã hội

Mâu thuẫn khi hát karaoke, nam thanh niên lao ô tô tông 1 người tử vong

Do xảy ra mâu thuẫn khi hát karaoke ở xã Đồng Lê (Quảng Trị), nhóm thanh niên truy đuổi nhau trên đường khiến một nạn nhân tử vong.

Ngày 10/01, thông tin từ Công an xã Đồng Lê (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ án có dấu hiệu giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/01, tại quán karaoke do bà Nguyễn Thị N. (46 tuổi, trú thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê) làm chủ, xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên đến hát.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông bắn bạn tử vong

Do mâu thuẫn trong cuộc rượu, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (tỉnh An Giang) đã dùng súng khí nén bắn bạn nhậu tử vong.

Ngày 8/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, trú tại Ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 01/01, anh N.T.A (SN 1994, cư trú ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh) tổ chức nhậu tại nhà cùng 5 người bạn. Đến 19h30 cùng ngày, cả nhóm di chuyển ra khu vực cầu bê tông phía trước nhà để tiếp tục nhậu. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Thanh Tuấn đến và tham gia nhậu chung.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghi phạm hiếp dâm bị bắt giữ trên đường bỏ trốn

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm tại TP Hà Nội, đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989) đã lên xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và bị bắt tại Hà Tĩnh.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989, trú tại xã Sa Loong, Quảng Ngãi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định Hồ Đức Bình là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn TP Hà Nội, sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới