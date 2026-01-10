Hà Nội

Xã hội

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh), xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may không có thiệt hại về người.

Hạo Nhiên

Theo đó, khoảng 3h20 ngày 10/01, xe khách mang BKS: 25B – 002xx do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế đã dừng xe bên lề đường rồi chạy ra ngoài. Thời điểm này trên xe không có hành khách. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

a-hoa-hoan6-913.jpg
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Xe khách #bốc cháy #dữu dội #cao tốc #Hà Tĩnh #thiệu rụi

