Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý người đàn ông thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo sở, ngành

Ông T.V.Q nhận thức được hành vi đăng tải bình luận của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Gia Đạt

Ngày 10/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh phát hiện ông T.V.Q, sinh năm 1957, trú ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “V.Q” có bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành của tỉnh trên mạng xã hội.

capture-8716.png
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Xác định đây là những bình luận có nội dung sai sự thật, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, trật tự trên địa bàn và niềm tin của nhân dân đối với cơ quan chức năng. Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an phường Nam Định mời ông T.V.Q đến Trụ sở Cơ quan Công an để làm việc theo quy định.

Tại Cơ quan Công an, sau khi kiểm tra nội dung bình luận, được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích, ông T.V.Q nhận thức được hành vi đăng tải bình luận của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Ông T.V.Q đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm. Xét thấy ông Q chưa từng vi phạm pháp luật, hành vi mang tính bột phát, ông đã thành khẩn hợp tác với cơ quan chức năng và tự nguyện tháo gỡ bình luận sai phạm, cam kết không tái phạm nên Cơ quan Công an đã nghiêm túc nhắc nhở, cảnh báo hậu quả tác hại của những hành vi tương tự nếu ông có tái phạm.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an đề nghị người dân cần tỉnh táo, thận trọng không viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, vừa ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, vừa gây mất ANTT trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong đó trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#người đàn ông #tin sai sự thật #lãnh đạo sở #xúc phạm #xử lý hành chính

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt tài xế ô tô tải đi ngược chiều, lấn làn gây nguy hiểm ở Lào Cai

Ô tô tải biển kiểm soát 21A-301.12 đã lấn sang làn đường dành cho xe đi đúng chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh, video clip phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 170, đoạn Km74 thuộc địa phận xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành rà soát, xác minh nội dung phản ánh theo quy định.

gen-h-h2-445111.jpg
Hình ảnh ô tô vi phạm do người dân cung cấp.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 2 cá nhân xúc phạm và sử dụng trái phép hình ảnh CSGT ở Lào Cai

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 2 tài khoản có hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa xử lý 2 trường hợp tại xã Lục Yên về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín và sử dụng trái phép hình ảnh Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

1.png
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông ở Lào Cai xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức

Ông P.V.B đã chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, được đăng tải từ fanpage “Hội Anh Em Dân Chủ”.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.B (sinh năm 1981, tạm trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai), với số tiền 7.500.000 đồng.

1-2.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới