Xử lý người đàn ông thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo sở, ngành

Ngày 10/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh phát hiện ông T.V.Q, sinh năm 1957, trú ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “V.Q” có bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành của tỉnh trên mạng xã hội.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Xác định đây là những bình luận có nội dung sai sự thật, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, trật tự trên địa bàn và niềm tin của nhân dân đối với cơ quan chức năng. Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an phường Nam Định mời ông T.V.Q đến Trụ sở Cơ quan Công an để làm việc theo quy định.

Tại Cơ quan Công an, sau khi kiểm tra nội dung bình luận, được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích, ông T.V.Q nhận thức được hành vi đăng tải bình luận của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Ông T.V.Q đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm. Xét thấy ông Q chưa từng vi phạm pháp luật, hành vi mang tính bột phát, ông đã thành khẩn hợp tác với cơ quan chức năng và tự nguyện tháo gỡ bình luận sai phạm, cam kết không tái phạm nên Cơ quan Công an đã nghiêm túc nhắc nhở, cảnh báo hậu quả tác hại của những hành vi tương tự nếu ông có tái phạm.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an đề nghị người dân cần tỉnh táo, thận trọng không viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, vừa ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, vừa gây mất ANTT trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong đó trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

