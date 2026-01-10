Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn khi hát karaoke, nam thanh niên lao ô tô tông 1 người tử vong

Do xảy ra mâu thuẫn khi hát karaoke ở xã Đồng Lê (Quảng Trị), nhóm thanh niên truy đuổi nhau trên đường khiến một nạn nhân tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 10/01, thông tin từ Công an xã Đồng Lê (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ án có dấu hiệu giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/01, tại quán karaoke do bà Nguyễn Thị N. (46 tuổi, trú thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê) làm chủ, xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên đến hát.

Cụ thể, nhóm 4 người ở xã Tuyên Phú, gồm: Trần Tiến Dũng (SN 1987, trú tại thôn 2 Thiết Sơn); Lê Ngọc Hà (SN 1988, trú tại thôn 3 Thiết Sơn); Lê Viết Hùng (SN 1995, trú tại thôn 1 Thiết Sơn); Trần Đình Phi (SN 1990, trú tại thôn 2 Thiết Sơn) và nhóm còn lại 3 người ở xã Đồng Lê: Đinh Minh Long (SN 1998, trú tại thôn Đồng Lê); Phạm Văn Chinh (SN 1992, trú tại tiểu khu 4), Trần Thanh Đằng (SN 1987, trú tại thôn Yên Xuân).

z7412913848557b864ab16d16baa08a74cbb783421251e20260109141025-17680122007171883097621.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trong lúc xảy ra cãi vã, Lê Viết Hùng và Trần Tiến Dũng được cho là đã dùng dao và rựa chém anh Đinh Minh Long, khiến nạn nhân bị thương ở tay. Sau đó, Trần Đình Phi điều khiển xe máy biển số 73D1-263.52 chở Hùng và Dũng rời khỏi hiện trường về hướng xã Tuyên Phú.

Ngay sau đó, Đinh Minh Long lái ô tô Hyundai Accent màu đỏ, BKS: 73A-371.48 đuổi theo. Khi phát hiện xe máy của Phi chạy phía trước, Long điều khiển ô tô tông thẳng vào xe máy, khiến cả ba người trên xe ngã xuống đường.

Hậu quả, Trần Tiến Dũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, sau đó chuyển tuyến vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới nhưng tử vong trên đường. Lê Viết Hùng bị thương vùng đầu, còn Đinh Minh Long bị thương ở bàn tay trái.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Lê đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
