Hà Nội sẽ bắn pháo hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Chương trình bắn pháo hoa có thời lượng khoảng 30 phút, dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026 theo kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group bảo đảm.

UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, chức năng của Bộ Quốc phòng nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa do Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nhập khẩu; kết quả kiểm tra bảo đảm đủ điều kiện đối với lực lượng chuyên gia người nước ngoài và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm.

Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình Led ở hai bên Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Từ Liêm triển khai bảo đảm vệ sinh môi trường; khảo sát lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực bắn pháo hoa, nơi tập trung đông người phục vụ nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị.

UBND phường Từ Liêm bảo đảm mặt bằng cho Tập đoàn Sun Group tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn.