Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiên Tuấn

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-092220.png

Chương trình bắn pháo hoa có thời lượng khoảng 30 phút, dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026 theo kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group bảo đảm.

UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, chức năng của Bộ Quốc phòng nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa do Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nhập khẩu; kết quả kiểm tra bảo đảm đủ điều kiện đối với lực lượng chuyên gia người nước ngoài và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm.

Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình Led ở hai bên Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Từ Liêm triển khai bảo đảm vệ sinh môi trường; khảo sát lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực bắn pháo hoa, nơi tập trung đông người phục vụ nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị.

UBND phường Từ Liêm bảo đảm mặt bằng cho Tập đoàn Sun Group tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn.

#pháo hoa #hà nội #đại hội đảng #nghệ thuật #dàn pháo hoa #hoá chất

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ

Từ ngày 10/1, Sở Xây dựng Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ.

Theo đó, tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ: Điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô lưu thông một chiều đoạn và hướng từ ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ đi đường Giải Phóng.

Trục đường phố Đại Từ: Điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô một chiều đoạn và hướng từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Cảnh Dị.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ Công an sẵn sàng phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, dự kiến sáng ngày 10/1, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ ra quân, lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Chiều 8/1, Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12, đại diện Bộ Công an đã có những thông tin về phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra.

bo-ca-17678673255151522512763.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: VGP/Minh Khôi
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội bắt đối tượng chống phá Nhà nước

Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

9.jpg
Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái. Ảnh: CAHN.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới