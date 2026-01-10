Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lào Cai bắt giữ nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Nhóm mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng massage, karaoke, hoạt động rất tinh vi.

Khánh Hoài

Ngày 10/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Lào Cai.

fb-img-1768033696521.jpg
Đối tượng Vinh và Hoa. (Ảnh: ANLC).
fb-img-1768033700266.jpg
Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: ANLC).

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để tuyển mộ nhân viên. Sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 8/1/2026, Ban chuyên án đã huy động lực lượng phá án và đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại địa bàn phường Lào Cai - tỉnh Lào Cai; xã Tân Minh - thành phố Hải Phòng; xã Tu Vũ - tỉnh Phú Thọ và phường Song Liễu - tỉnh Bắc Ninh. Kết quả, đã triệu tập và bắt giữ 10 đối tượng nghi vấn có liên quan, đồng thời giải cứu 21 trường hợp là nạn nhân bị mua bán.

fb-img-1768033704549.jpg
21 nạn nhân được giải cứu. (Ảnh:ANLC).

Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng Đặng Văn Vinh, sinh năm 1997, trú tại phường Phú Liễn, thành phố Hải Phòng; Phạm Thị Hoa, sinh năm 1992, trú tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1999 trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai; Lô Minh Quang, sinh năm 2006, trú tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, sau khi tuyển mộ được nhân viên phục vụ cho việc rót bia, bấm bài trên các quán karaoke, các đối tượng ép buộc nhân viên nhận các khoản nợ, nếu nạn nhân không muốn làm nữa thì chúng sẽ kết nối chuyển giao cho các nhóm khác, đồng thời yêu cầu “chủ mới” thanh toán các khoản nợ của nạn nhân. Đây là hình thức biến tướng của việc chuyển giao người để nhận tiền.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/1/2026, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Đặng Văn Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Lô Minh Quang và Phạm Thị Hoa để điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Mua bán người #mua bán người dưới 16 tuổi

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi trong năm 2025

Năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với 11 đối tượng liên quan, tội phạm chủ yếu hoạt động trong nội địa.

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với tổng số 11 đối tượng liên quan. Đây là các vụ việc mua bán người xảy ra trong nội địa, không liên quan đến hoạt động đưa nạn nhân ra nước ngoài.

z6866520681448-2f4164619fd3b50d4ce0a40645963830.jpg
Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu của tội phạm mua bán người hồi tháng 7/2025. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Ninh Bình truy nã đặc biệt thanh niên mua bán người dưới 16 tuổi

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Tuấn Anh (SN 2007, ngụ thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

12121212222-4492.jpg
Đối tượng Trần Tuấn Anh và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đôi nam nữ về hành vi mua bán người ở Lạng Sơn

Mặc dù biết công ty chuyên đăng tin tuyển dụng giả để dụ dỗ người Việt Nam sang làm việc và cưỡng bức lao động, nhưng 2 đối tượng vẫn tham gia để hưởng lợi.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Huy Hoàng (sinh năm 1996, trú tại xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Thị Thắm (sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3.png
Đối tượng Hoàng Huy Hoàng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới