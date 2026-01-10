Nữ tài xế ô tô đâm liên hoàn ở cầu vượt Vọng, 1 người tử vong

Nữ tài xế điều khiển ô tô va chạm với xe máy rồi đâm liên hoàn với các phương tiện khác khiến 1 người tử vong.

Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, vụ va chạm giao thông xảy ra tại cầu vượt Vọng, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 sáng 10/1, bà Phan Thị T (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng theo hướng Phương Mai đi ra ngoại thành.

Khi đến khu vực gần giữa cầu vượt, ô tô trên va chạm với xe máy biển số 14U1-415.XX do ông Trần Thanh H (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển và ô tô liên tục đâm liên hoàn vào hai ô tô khác gồm các xe 20A-239.XX do ông Nguyễn Văn Đ (SN 1979, trú TP Hải Phòng) điều khiển và xe 29B-218.XX do anh Nguyễn Văn M cầm lái.

Hậu quả, tài xế xe máy là ông Trần Thanh H tử vong tại chỗ. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh: