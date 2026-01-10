Hà Nội

Xã hội

Nữ tài xế ô tô đâm liên hoàn ở cầu vượt Vọng, 1 người tử vong

Nữ tài xế điều khiển ô tô va chạm với xe máy rồi đâm liên hoàn với các phương tiện khác khiến 1 người tử vong.

Thiên Tuấn

Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, vụ va chạm giao thông xảy ra tại cầu vượt Vọng, khiến một người tử vong.

92f50370-2b24-4e69-b35e-0a7c2e03b23e.jpg

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 sáng 10/1, bà Phan Thị T (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A-853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng theo hướng Phương Mai đi ra ngoại thành.

Khi đến khu vực gần giữa cầu vượt, ô tô trên va chạm với xe máy biển số 14U1-415.XX do ông Trần Thanh H (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển và ô tô liên tục đâm liên hoàn vào hai ô tô khác gồm các xe 20A-239.XX do ông Nguyễn Văn Đ (SN 1979, trú TP Hải Phòng) điều khiển và xe 29B-218.XX do anh Nguyễn Văn M cầm lái.

Hậu quả, tài xế xe máy là ông Trần Thanh H tử vong tại chỗ. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
