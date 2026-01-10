Mua nhẫn vàng giả giá 40 nghìn đồng đề đánh tráo 2 chỉ vàng thật

Để thực hiện hành vi tráo đổi vàng giả lấy vàng thật, Chuyên đã mua sẵn một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ với giá 40 nghìn đồng.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa làm rõ tin báo về việc đối tượng dùng “vàng giả” để tráo “vàng thật” xảy ra tại hiệu vàng Thịnh Thuỷ, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Theo tài liệu vụ việc ban đầu cho biết, khoảng 15h15' ngày 5/1, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hiệu vàng Thịnh Thuỷ hỏi mua 3 chiếc nhẫn vàng. Trong khi xem vàng, lợi dụng sơ hở của chủ hiệu vàng trong khi tính tiền, người phụ nữ này đã “nhanh tay” tráo 1 chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ bằng nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn. Sau đó tiếp tục yêu cầu chủ hiệu vàng cho xem thêm các sản phẩm khác.

Cuối cùng người phụ nữ này không mua hàng mà lấy trong túi ra đôi bông tai bằng vàng bán lại cho chủ hiệu vàng rồi ra về.

Khi sắp xếp lại hàng thì chủ hiệu vàng Thịnh Thuỷ mới phát hiện 1 chiếc nhẫn tròn loại 2 chỉ là vàng giả. Kiểm tra camera an ninh của gia đình, chủ hiệu vàng phát hiện chính người phụ nữ đến xem vàng và bán lại đôi bông tai là thủ phạm đã tráo đổi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Tại thời điểm bị đánh tráo, chiếc nhẫn vàng có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Sau vụ việc, chủ hiệu vàng Thịnh Thuỷ đã trình báo vụ việc đến Công an xã Lam Sơn qua ứng dụng VNeID.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xác minh, Công an xã Lam Sơn đã phát hiện một đối tượng nghi vấn đang có giao dịch tại hiệu vàng Cao Hoan ở thôn 1, xã Lam Sơn và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Vi Thị Chuyên, sinh năm 1993 trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hoá. Vi Thị Chuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tương, để thực hiện hành vi tráo đổi vàng giả lấy vàng thật, Chuyên đã mua sẵn một chiếc nhẫn tròn màu vàng có kích thước mẫu mã tương đương chiếc nhẫn vàng 2 chỉ thật với giá 40 nghìn đồng. Sau đó, lấy tem của cơ sở vàng khác gắn vào chiếc nhẫn rồi đến hiệu vàng bạc Thịnh Thủy yêu cầu cho xem nhiều loại sản phẩm khác nhau để phân tán sự chú ý của chủ hiệu vàng và thực hiện trót lọt hành vi đổi tráo chiếc nhẫn vàng giả lấy nhẫn vàng thật.

Sau khi tráo xong, Chuyên đã mang chiếc nhẫn tráo được đến tiệm vàng khác trên địa bàn xã Lam Sơn để bán thì bị lực lượng Công an phát hiện. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thụ lý theo thẩm quyền.