Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mua nhẫn vàng giả giá 40 nghìn đồng đề đánh tráo 2 chỉ vàng thật

Để thực hiện hành vi tráo đổi vàng giả lấy vàng thật, Chuyên đã mua sẵn một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ với giá 40 nghìn đồng.

Thiên Tuấn

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa làm rõ tin báo về việc đối tượng dùng “vàng giả” để tráo “vàng thật” xảy ra tại hiệu vàng Thịnh Thuỷ, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

z7415979034471-72c086b0e3f814b450f27c1b6562cf77.jpg

Theo tài liệu vụ việc ban đầu cho biết, khoảng 15h15' ngày 5/1, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hiệu vàng Thịnh Thuỷ hỏi mua 3 chiếc nhẫn vàng. Trong khi xem vàng, lợi dụng sơ hở của chủ hiệu vàng trong khi tính tiền, người phụ nữ này đã “nhanh tay” tráo 1 chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ bằng nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn. Sau đó tiếp tục yêu cầu chủ hiệu vàng cho xem thêm các sản phẩm khác.

Cuối cùng người phụ nữ này không mua hàng mà lấy trong túi ra đôi bông tai bằng vàng bán lại cho chủ hiệu vàng rồi ra về.

Khi sắp xếp lại hàng thì chủ hiệu vàng Thịnh Thuỷ mới phát hiện 1 chiếc nhẫn tròn loại 2 chỉ là vàng giả. Kiểm tra camera an ninh của gia đình, chủ hiệu vàng phát hiện chính người phụ nữ đến xem vàng và bán lại đôi bông tai là thủ phạm đã tráo đổi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Tại thời điểm bị đánh tráo, chiếc nhẫn vàng có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Sau vụ việc, chủ hiệu vàng Thịnh Thuỷ đã trình báo vụ việc đến Công an xã Lam Sơn qua ứng dụng VNeID.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xác minh, Công an xã Lam Sơn đã phát hiện một đối tượng nghi vấn đang có giao dịch tại hiệu vàng Cao Hoan ở thôn 1, xã Lam Sơn và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Vi Thị Chuyên, sinh năm 1993 trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hoá. Vi Thị Chuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tương, để thực hiện hành vi tráo đổi vàng giả lấy vàng thật, Chuyên đã mua sẵn một chiếc nhẫn tròn màu vàng có kích thước mẫu mã tương đương chiếc nhẫn vàng 2 chỉ thật với giá 40 nghìn đồng. Sau đó, lấy tem của cơ sở vàng khác gắn vào chiếc nhẫn rồi đến hiệu vàng bạc Thịnh Thủy yêu cầu cho xem nhiều loại sản phẩm khác nhau để phân tán sự chú ý của chủ hiệu vàng và thực hiện trót lọt hành vi đổi tráo chiếc nhẫn vàng giả lấy nhẫn vàng thật.

Sau khi tráo xong, Chuyên đã mang chiếc nhẫn tráo được đến tiệm vàng khác trên địa bàn xã Lam Sơn để bán thì bị lực lượng Công an phát hiện. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thụ lý theo thẩm quyền.

#Thanh Hoá #vàng #nhẫn vàng #chỉ vàng #giá vàng #đánh tráo

Bài liên quan

Xã hội

Người phụ nữ điếc bị cháu dâu đánh tử vong ở Thanh Hoá

Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà Phương dẫn đến tử vong.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hoá. Nghi phạm được xác định là một người phụ nữ.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-165056.png
Nghi phạm Đinh Thị Kim. Ảnh: CATH.
Xem chi tiết

Xã hội

Dựng hiện trường bị trộm, con trai 'cuỗm' vàng của gia đình đem đánh bạc

Cần tiền đánh bạc, Hạnh đã đột nhập phòng ngủ gia đình lấy trộm gần 10 chỉ vàng, sau đó dựng hiện trường giả nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú tại bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số vàng bị mất là tài sản gia đình tích góp nhiều năm, đồng thời có một phần là vàng do con gái gia chủ gửi về nhờ cất giữ.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố vợ chồng giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

Quân bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được vợ hướng dẫn cách để đe dọa gia đình ông U. phải đưa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (sinh năm 1990) hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Bùi Thị Linh (sinh năm 1994) hộ khẩu thường trú tại thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

photo-library-20260106114844-920d1712-9a74-4900-8c08-384228972335-2-vck.jpg
2 vợ chồng Ngô Đức Quân và Bùi Thị Linh. Ảnh: Bộ Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới