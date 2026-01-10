Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Su-57 của Nga trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177”

Quân sự

Su-57 của Nga trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177”

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 của Nga trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177” đã được hoàn thành.

Thiên Đăng
Gần đây, Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga thông báo đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 được trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177”. Ảnh: @ShanghaiEye.
Gần đây, Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga thông báo đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 được trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177”. Ảnh: @ShanghaiEye.
Chiếc máy bay này được điều khiển bởi phi công thử nghiệm Roman Kondratyev. Ảnh: @ShanghaiEye.
Chiếc máy bay này được điều khiển bởi phi công thử nghiệm Roman Kondratyev. Ảnh: @ShanghaiEye.
Các quan chức thuộc Tập đoàn Rostec cho biết, việc cất cánh và bay được thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao. Ảnh: @ShanghaiEye.
Các quan chức thuộc Tập đoàn Rostec cho biết, việc cất cánh và bay được thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao. Ảnh: @ShanghaiEye.
Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC), thuộc tập đoàn Rostec. Ảnh: @ShanghaiEye.
Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC), thuộc tập đoàn Rostec. Ảnh: @ShanghaiEye.
Rostec cho biết, Su-57 đã được sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế và nó đang được nâng cấp thêm dựa trên các kinh nghiệm hoạt động. Ảnh: @ShanghaiEye.
Rostec cho biết, Su-57 đã được sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế và nó đang được nâng cấp thêm dựa trên các kinh nghiệm hoạt động. Ảnh: @ShanghaiEye.
“Su-57 tiếp tục được hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm trong Vùng Phòng không: khả năng của vũ khí và hệ thống trên máy bay đang được mở rộng”, Tập đoàn Rostec cho biết rõ. Ảnh: @ShanghaiEye.
“Su-57 tiếp tục được hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm trong Vùng Phòng không: khả năng của vũ khí và hệ thống trên máy bay đang được mở rộng”, Tập đoàn Rostec cho biết rõ. Ảnh: @ShanghaiEye.
Đồng thời, phía Tập đoàn Rostec nói thêm rằng, động cơ thế hệ thứ năm “Product 177” tích hợp trên Su-57 nhằm mục đích cải thiện hiệu suất bay, và hỗ trợ phát triển tích hợp thêm nhiều công nghệ quân sự mới hơn trong tương lai gần. Ảnh: @ShanghaiEye.
Đồng thời, phía Tập đoàn Rostec nói thêm rằng, động cơ thế hệ thứ năm “Product 177” tích hợp trên Su-57 nhằm mục đích cải thiện hiệu suất bay, và hỗ trợ phát triển tích hợp thêm nhiều công nghệ quân sự mới hơn trong tương lai gần. Ảnh: @ShanghaiEye.
Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Ảnh: @ShanghaiEye.
Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Ảnh: @ShanghaiEye.
Nó được chế tạo để hoạt động liên tục 24/7, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu và môi trường tác chiến điện tử phức tạp. Ảnh: @ShanghaiEye.
Nó được chế tạo để hoạt động liên tục 24/7, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu và môi trường tác chiến điện tử phức tạp. Ảnh: @ShanghaiEye.
Giờ đây, loại động cơ Product 177 cung cấp lực đẩy lên đến 16.000 kg lực khi sử dụng buồng đốt phụ, giúp máy bay Su-57 có mức tiêu thụ nhiên liệu giảm, và loại động cơ này có tuổi thọ cao hơn so với các động cơ Su-57 trước đây. Ảnh: @ShanghaiEye.
Giờ đây, loại động cơ Product 177 cung cấp lực đẩy lên đến 16.000 kg lực khi sử dụng buồng đốt phụ, giúp máy bay Su-57 có mức tiêu thụ nhiên liệu giảm, và loại động cơ này có tuổi thọ cao hơn so với các động cơ Su-57 trước đây. Ảnh: @ShanghaiEye.
Thiên Đăng
#Su-57 #Nga #động cơ #Product 177 #tiêm kích tàng hình #không quân Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT