VĐV Quách Văn Vinh: ‘Tôi dạy bơi miễn phí để tiếp thêm niềm tin cho học viên’

Sau những tấm huy chương trên đường đua xanh, điều khiến Quách Văn Vinh tự hào hơn cả là được giúp những người cùng hoàn cảnh tìm thấy niềm tin vào chính mình.

Quách Văn Vinh - vận động viên bơi giành nhiều huy chương tại ASEAN Para Games - vừa chính thức trở thành huấn luyện viên đội bơi người khuyết tật TP HCM. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh kể về hành trình bơi lội đã thay đổi cuộc đời mình và lý do mở lớp dạy bơi miễn phí cho những học viên có hoàn cảnh đặc biệt.

"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc"

- Bơi lội đến với anh như một cơ duyên hay là một sự lựa chọn có chủ đích để thay đổi cuộc sống của mình?

Ban đầu là một lựa chọn có chủ đích. Hồi nhỏ ở quê, tôi thường bị trêu chọc là "para games". Lúc đó tôi chỉ nghĩ mọi người đang châm biếm mình là người khuyết tật. Tình cờ xem tivi, tôi biết Para Games là sân chơi thể thao dành cho người khuyết tật và từ đó bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ được tham gia thể thao chuyên nghiệp.

Cơ duyên đưa tôi đến với bơi lội là nhờ chị Hồng - một vận động viên cử tạ khuyết tật. Chị đã giới thiệu và dẫn tôi đến với bộ môn này.

- Có khoảnh khắc nào trong quá trình tập luyện khiến anh từng muốn bỏ cuộc? Điều gì đã giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn đó?

Trong suốt thời gian tập luyện và thi đấu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ngược lại, mỗi khó khăn lại khiến tôi muốn cố gắng nhiều hơn để cải thiện bản thân và đạt được những mục tiêu cao hơn.

- Nhiều người gọi anh là "chiến binh đường đua xanh". Biệt danh này có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Tôi nghĩ "chiến binh đường đua xanh" là cách mọi người gọi một người dũng cảm vượt qua khiếm khuyết của bản thân để chinh phục những thử thách dưới nước, điều vốn không hề dễ dàng với người khuyết tật.

Biệt danh ấy cũng là động lực để tôi chứng minh mình xứng đáng với sự tin yêu của mọi người. Không chỉ thi đấu trong hồ bơi, tôi còn thử sức ở các đường đua biển. Năm ngoái, tôi tham gia giải bơi biển SeaStar Nha Trang Bay với cự ly 5 km, bơi từ đất liền ra đảo. Kết quả, tôi vào top 5 chung cuộc, top 2 lứa tuổi, trên khoảng 300 vận động viên.

"Từng mặc cảm với cơ thể, nay truyền động lực cho người khác"

- Theo anh, bơi lội đã thay đổi cuộc đời mình ở những khía cạnh nào ngoài việc cải thiện sức khỏe?

Bơi lội giúp tôi rèn luyện sự kiên trì, ý chí chinh phục và tinh thần không ngừng cố gắng. Quan trọng hơn, bộ môn này đã thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều.

Nhờ bơi lội, tôi có thể xây dựng các hồ bơi và câu lạc bộ riêng, cải thiện cuộc sống của bản thân, đồng thời có điều kiện để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng bơi lội theo cách ý nghĩa hơn.

- Điều gì thôi thúc anh mở lớp dạy bơi miễn phí dành cho người khuyết tật?

Tôi muốn chia sẻ một phần sức mình với những người cùng hoàn cảnh, giúp họ có thêm động lực, sự tự tin và tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Bởi trước đây, tôi cũng từng rất mặc cảm với cơ thể của mình. Tôi hiểu cảm giác ấy và luôn mong có người chia sẻ, đồng hành cùng mình. Vì vậy khi có cơ hội, tôi muốn trở thành người mang lại sự động viên đó cho người khác.

"Trước đây, tôi cũng từng rất mặc cảm với cơ thể của mình. Tôi hiểu cảm giác ấy và luôn mong có người chia sẻ, đồng hành cùng mình", anh nói.

- Theo anh, trở ngại lớn nhất mà các học viên phải vượt qua là nỗi sợ nước hay sự tự ti về bản thân?

Điều đầu tiên họ phải vượt qua là những ánh mắt phán xét từ người xung quanh. Khi đã đủ tự tin bước xuống hồ bơi, họ lại đối diện với nỗi lo mình không thể làm được vì khiếm khuyết cơ thể.

Nỗi sợ nước cũng là một rào cản lớn bởi họ cảm thấy khó kiểm soát cơ thể dưới nước hơn người bình thường. Chính những điều đó khiến họ càng dễ tự ti.

"Niềm vui lớn nhất là giúp người khác tin vào chính mình"

- Có câu chuyện nào khiến anh xúc động và nhớ mãi trong quá trình đồng hành cùng học viên?

Tôi nhớ nhất một bé tăng động mạnh mới 4 tuổi. Bác sĩ khuyên bé nên đi bơi để giải phóng năng lượng, nhưng gia đình đã tìm đến nhiều nơi mà không ai nhận dạy.

Khi nghe mẹ bé chia sẻ, tôi rất xúc động và quyết định thử đồng hành cùng em, dù không dám hứa chắc sẽ giúp em biết bơi.

Buổi học đầu tiên, bé quá sợ hãi nên bấu chặt vào người tôi. Kết thúc buổi học, trên tay tôi đầy những vết xước do bé cào trong lúc hoảng loạn.

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng kiên trì tập luyện, bé đã có thể tự bơi. Chứng kiến niềm vui và sự xúc động của người mẹ lúc ấy, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Đó cũng là "thành quả đầu tiên" giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc này.

"Tôi muốn chia sẻ một phần sức mình với những người cùng hoàn cảnh, giúp họ có thêm động lực, sự tự tin và tinh thần lạc quan trong cuộc sống", anh chia sẻ.

- Khi chứng kiến học viên lần đầu tiên nổi trên mặt nước hoặc bơi được quãng đường đầu tiên, anh có cảm xúc thế nào?

Tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười trong lòng. Cảm giác lúc ấy rất đơn giản: "Vui quá, chúng ta làm được rồi". Đó là niềm vui dành cho cả học viên và chính bản thân mình.

- Trong thời gian tới, anh có dự định mở rộng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật không?

Mới đây, tôi chính thức được đứng tên với tư cách huấn luyện viên đội bơi người khuyết tật TP HCM. Đây là điều tôi ấp ủ từ rất lâu.

Ở vai trò mới, tôi hiểu mình cần có trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng người khuyết tật trong lĩnh vực bơi lội. Hiện tôi cùng các cộng sự đang tìm kiếm, kết nối và động viên nhiều người khuyết tật tham gia các lớp học bơi miễn phí.