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Kinh doanh - Địa ốc

Rau muống giá vài nghìn đồng ở Việt Nam, ra nước ngoài thành "đặc sản" đắt đỏ

Loại rau "quốc dân" có giá vài nghìn ở Việt Nam bỗng hóa mặt hàng xa xỉ tại nước ngoài, giá đắt gấp nhiều lần khiến nhiều người phải cân nhắc mỗi khi mua.

Bảo Châu

Tại Việt Nam, rau muống là loại rau quen thuộc, có giá chỉ vài nghìn đồng một mớ và xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình. Thế nhưng, tại nhiều thị trường quốc tế, loại rau này lại được bán với giá cao, trở thành mặt hàng không hề rẻ.

Nhờ khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao, rau muống từ lâu là một trong những loại rau có giá thành thấp tại Việt Nam. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, người tiêu dùng chỉ cần chi từ 10.000-20.000 đồng để mua một bó lớn. Ngay cả khi thời tiết bất lợi, giá rau muống cũng chỉ dao động khoảng 15.000-25.000 đồng/kg.

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Rau muống xuất ngoại thành đặc sản đắt đỏ: Từ món ăn bình dân hóa xa xỉ

Không chỉ có giá rẻ, rau muống còn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn nhờ dễ chế biến, đồng thời chứa nhiều chất xơ, sắt và các vitamin thiết yếu.

Trái ngược với thị trường trong nước, tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Australia và một số nước châu Âu, rau muống có giá bán khá cao.

Tại các siêu thị châu Á ở nước ngoài, rau muống thường được đóng gói thành từng bó hoặc từng túi nhỏ thay vì bán theo mớ lớn hoặc theo cân như ở Việt Nam. Với định lượng ít hơn, giá quy đổi của sản phẩm cao gấp nhiều lần so với trong nước.

Vì vậy, nhiều du học sinh và người Việt sinh sống ở nước ngoài cho biết họ phải cân nhắc trước khi mua loại rau vốn rất quen thuộc tại quê nhà.

Chị Ngọc Anh, một người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Melbourne cho biết, ở quê nhà rau muống là món ăn rất phổ biến nhưng khi sang bên này, mỗi lần đi chợ nhìn thấy bó rau muống chị lại phải đắn đo suy nghĩ. Chị cho biết sản phẩm chủ yếu bày bán ở các chợ châu Á hoặc siêu thị lớn với những bó nhỏ xíu, 4-6 đô Úc, tương đương khoảng 70.000-100.000 đồng tùy theo mùa.

Đặc biệt vào mùa đông khi thời tiết tại Úc trở nên lạnh giá khiến rau khó phát triển, chị Ngọc Anh cho biết giá có thể vọt lên tới 7-8 đô Úc một bó nhỏ, khiến việc ăn một đĩa rau muống xào tỏi trở nên vô cùng đắt đỏ vì tính ra mỗi cọng rau trị giá tới vài nghìn đồng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá rau muống ở nước ngoài cao hơn nhiều so với Việt Nam là do loại rau này cần điều kiện khí hậu phù hợp để phát triển, thời gian bảo quản ngắn và phải chịu chi phí vận chuyển, logistics lớn.

Bên cạnh đó, tại nhiều quốc gia, diện tích trồng rau muống còn hạn chế nên nguồn cung không dồi dào như ở Việt Nam.

Đối với lượng rau được trồng tại nước sở tại, chi phí nhân công cao cùng chi phí năng lượng để vận hành hệ thống sưởi ấm vào mùa đông cũng làm tăng giá thành sản xuất. Đây là những yếu tố khiến rau muống - vốn là loại rau bình dân ở Việt Nam - trở thành mặt hàng có giá trị cao tại nhiều thị trường quốc tế.

Mời quý độc giả xem video: Tiêu điểm: Sản xuất rau VietGap còn nhiều khó khăn, chỉ chiếm 1% tổng diện tích rau cả nước/ Nguồn: VTV24
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