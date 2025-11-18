Hà Nội

Xã hội

Người phụ nữ rơi xuống sông Cà Ty ở Lâm Đồng tử vong

Bà B., hơn 60 tuổi, trú phường Tiến Thành, được vớt lên bờ và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an đang xác minh nguyên nhân vụ việc.

Bảo Giang

Chiều 18/11, trong lúc câu cá trên cầu Lê Hồng Phong (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), một người đàn ông phát hiện một phụ nữ rơi xuống sông Cà Ty. Thời điểm này, nước sông chảy mạnh. Người đàn ông lập tức tri hô, nhảy xuống sông và bơi theo để đưa nạn nhân vào bờ.

img-84731.jpg
Hiện trường vụ việc.

Khi được đưa lên, người phụ nữ trong tình trạng bất động. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong. Thân nhân sau đó nhận diện và cho biết bà là B., hơn 60 tuổi, trú phường Tiến Thành.

Theo người dân buôn bán gần khu vực cầu Lê Hồng Phong, trước đó người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè, tiến đến đầu cầu rồi rơi xuống sông. Cơ quan chức năng đã làm việc tại bệnh viện và hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Xã hội

Cấm cả hai chiều đèo Prenn do nứt mặt đường, nguy cơ sạt lở cao

Mặt đường đèo Prenn xuất hiện vệt nứt dài và sạt lở về phía taluy âm sau mưa lớn, buộc lực lượng chức năng cấm cả hai chiều.

Sáng 17/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng triển khai cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông qua đèo Prenn sau khi phát hiện vệt nứt lớn kéo dài hàng chục mét trên mặt đường. Một phần kết cấu mặt đường bị tụt xuống phía taluy âm, tiềm ẩn mất an toàn cho các phương tiện di chuyển trong điều kiện thời tiết phức tạp.

deo-pren.jpg
Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Prenn. Ảnh (Văn Long).
Xã hội

Đột kích mỏ vàng trái phép ở Lâm Đồng, thu giữ gần 18 cây vàng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xoá mỏ vàng trái phép ở xã Tà Năng, bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 18 cây vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi, cùng thường trú tỉnh Phú Thọ); Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi khai thác vàng trái phép.

vang-lam-dong-2344-4162.jpg
Lực lượng Công an đột kích mỏ vàng trái phép...
Xã hội

Công trình trên taluy âm đèo Tà Nung tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa

Tại đèo Tà Nung, nhiều hạng mục xây dựng trên taluy âm dốc lớn, thiếu gia cố, làm tăng nguy cơ sạt lở nặng nề hơn trong mùa mưa và khiến người đi đường lo ngại.

Ngày 14/11, ghi nhận thực tế tại đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho thấy nhiều hạng mục xây dựng được thi công ngay trên phần taluy âm có độ dốc lớn, nhưng không có biện pháp gia cố phù hợp. Các lối đi, bậc thang và sàn gỗ được neo trực tiếp vào sườn dốc yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mưa nhiều.

z7226610282691-d6ba701305f3f8d424eef30930741e96.jpg
Công trình bên đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
