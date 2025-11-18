Người phụ nữ rơi xuống sông Cà Ty ở Lâm Đồng tử vong

Bà B., hơn 60 tuổi, trú phường Tiến Thành, được vớt lên bờ và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an đang xác minh nguyên nhân vụ việc.

Chiều 18/11, trong lúc câu cá trên cầu Lê Hồng Phong (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), một người đàn ông phát hiện một phụ nữ rơi xuống sông Cà Ty. Thời điểm này, nước sông chảy mạnh. Người đàn ông lập tức tri hô, nhảy xuống sông và bơi theo để đưa nạn nhân vào bờ.

Hiện trường vụ việc.

Khi được đưa lên, người phụ nữ trong tình trạng bất động. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong. Thân nhân sau đó nhận diện và cho biết bà là B., hơn 60 tuổi, trú phường Tiến Thành.

Theo người dân buôn bán gần khu vực cầu Lê Hồng Phong, trước đó người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè, tiến đến đầu cầu rồi rơi xuống sông. Cơ quan chức năng đã làm việc tại bệnh viện và hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ việc.