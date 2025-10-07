Va chạm giữa xe tải và xe máy ở Đà Nẵng, một người tử vong

Va chạm giao thông giữa xe máy và xe tải trên đường Hồ Chí Minh (địa phận TP Đà Nẵng) khiến xe máy biến dạng hoàn toàn, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 7/10, thông tin từ văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, địa phận TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h20 cùng ngày, xe máy BKS 29E1-122.54 lưu thông theo hướng Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Khi đến Km1344+680 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Pà Dá, xã Bến Giằng), xe máy va chạm mạnh với xe tải BKS 49C-229.63 đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến xe máy biến dạng hoàn toàn, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.1, khu vực xảy ra tai nạn có mặt đường kết cấu bê tông nhựa, rộng 7m, là đoạn cong nằm, dốc dọc 2%, siêu cao 3%, đường có hai làn xe, không có dải phân cách giữa và nằm ngoài khu dân cư. Hệ thống an toàn giao thông tại vị trí này vẫn đang phát huy tác dụng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

