Xã hội

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo

Vụ va chạm giao thông giữ xe mô tô với xe ô tô không gây thiệt hại về người, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng, cơ quan Công an đang tìm nhân chứng.

Gia Đạt

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đang giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam.

download.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 16/11/2025, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô Biển kiểm soát 29D2-279.00 với xe ô tô biển kiểm soát 80-176-NG-15 tại trước số 43 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị ai biết về diễn biến vụ tai nạn hoặc có hệ thống camera ghi lại toàn bộ sự việc liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội (Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông) hoặc cán bộ thụ lý Đại úy Đinh Việt Đức, số điện thoại 0352666789) để giải quyết vụ việc theo quy định.

