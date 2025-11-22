Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn làm 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường (SN 2004, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào lúc 2h45 ngày 19/11, mặc dù đã sử dụng rượu bia và chưa có giấy phép lái xe, nhưng Nguyễn Trọng Cường vẫn điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Trọng Sơn (SN: 2008, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dể (SN: 1997 ngụ xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

Nguyễn Trọng Cường tại cơ quan Công an.

Khi đến đường Lý Thường Kiệt (phường Đạo Thạnh) thì xảy ra va chạm với xe mô tô đi cùng chiều do một người đàn ông ngụ tỉnh Vĩnh Long điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến Nguyễn Trọng Sơn và Nguyễn Văn Dể té va vào trụ đèn bên đường và tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các bên có liên quan tự ý di chuyển xe và rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Trọng Cường là 1.3 mol/lít.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong: