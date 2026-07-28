Cuộc sống người dân gần bãi rác khổng lồ ở Indonesia

Từ rất sớm, Nur Wencih đã cùng hàng nghìn người leo lên những đống rác ở bãi rác khổng lồ Bantargebang, tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể bán được.

Bãi rác Bantargebang đã giúp Nur Wencih, 35 tuổi, trang trải chi phí ăn uống và tiền thuê nhà, đồng thời hỗ trợ hai cô con gái đang sống ở nhà người thân, AP đưa tin.

Sống một mình trong căn phòng thuê gần bãi rác, Wencih kiếm được khoảng 200.000 rupiah mỗi ngày nhờ việc thu gom đồ chơi bỏ đi, bìa carton và chai nhựa trước khi máy ủi chôn vùi chúng dưới lớp rác thải mới. Thỉnh thoảng, Nur còn tìm thấy đồ trang sức bằng vàng.

Tuy nhiên, việc mưu sinh của Nur và nhiều người khác ở bãi rác có thể sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Những người nhặt rác tìm kiếm các vật liệu có thể tái chế tại bãi rác Bantargebang ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, ngày 6/7/2026. Ảnh: AP/Tatan Syuflana.

Theo AP, với diện tích khoảng 110 ha, Bantargebang đã phát triển thành một "ngọn núi rác" khổng lồ cao tới 60 mét, tương đương chiều cao của một tòa nhà 20 tầng. Khoảng 7.500 tấn chất thải từ Jakarta được đổ về đây mỗi ngày.

Bắt đầu từ ngày 1/8, Indonesia dự kiến ​​sẽ chuyển đổi bãi rác này từ hình thức đổ rác bừa bãi lộ thiên sang hệ thống quản lý có kiểm soát hơn, như một phần của kế hoạch quản lý chất thải quốc gia.

Tháng trước, Chính phủ thông báo sẽ cấm các hoạt động đổ rác bừa bãi tại 343 trong số 550 bãi rác của Indonesia, yêu cầu các bãi rác này chuyển đổi sang hệ thống bãi chôn lấp có kiểm soát hoặc hợp vệ sinh và dần dần chỉ tiếp nhận rác thải không thể tái chế,...

Trong khi đó, người dân được yêu cầu phân loại rác thải hữu cơ và rác tái chế để xử lý riêng. Cụ thể, theo phương pháp mới, người dân Jakarta dự kiến ​​sẽ phải phân loại thức ăn thừa và các chất thải hữu cơ khác khỏi rác tái chế và rác thải sinh hoạt trước khi thu gom.

Dudi Gardesi Asikin, người đứng đầu Cơ quan Môi trường Jakarta, cho biết chính sách này nhằm mục đích cải thiện sức khỏe môi trường, giảm ô nhiễm và hạn chế phát thải khí metan do chất thải phân hủy gây ra.

Theo các nhà nghiên cứu, Bantargebang phát thải khí metan nhiều hơn hầu hết bãi chôn lấp khác trên thế giới, điều này khiến nó trở thành tâm điểm của việc cải cách quản lý chất thải của Indonesia.

Ông Asikin cho biết Bantargebang được mở cửa vào năm 1989 với vai trò là một bãi chôn lấp hợp vệ sinh được trang bị hệ thống thu gom khí metan. Khác với các bãi rác lộ thiên, bãi chôn lấp hợp vệ sinh còn phủ đất lên chất thải. Nhưng sau khi hợp đồng với khu vực tư nhân kết thúc vào năm 2016, cơ sở này dần chuyển sang hình thức đổ rác bừa bãi lộ thiên.

"Chính phủ cũng muốn cải thiện điều kiện sống cho những người dân mưu sinh ở bãi rác", ông Asikin cho biết, bày tỏ tin tưởng rằng chính sách mới cuối cùng sẽ tạo ra những công việc chính thức an toàn hơn trong lĩnh vực tái chế và ủ phân.

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