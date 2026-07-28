Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân gần bãi rác khổng lồ ở Indonesia

Từ rất sớm, Nur Wencih đã cùng hàng nghìn người leo lên những đống rác ở bãi rác khổng lồ Bantargebang, tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể bán được.

An An (Theo AP)

Bãi rác Bantargebang đã giúp Nur Wencih, 35 tuổi, trang trải chi phí ăn uống và tiền thuê nhà, đồng thời hỗ trợ hai cô con gái đang sống ở nhà người thân, AP đưa tin.

Sống một mình trong căn phòng thuê gần bãi rác, Wencih kiếm được khoảng 200.000 rupiah mỗi ngày nhờ việc thu gom đồ chơi bỏ đi, bìa carton và chai nhựa trước khi máy ủi chôn vùi chúng dưới lớp rác thải mới. Thỉnh thoảng, Nur còn tìm thấy đồ trang sức bằng vàng.

Tuy nhiên, việc mưu sinh của Nur và nhiều người khác ở bãi rác có thể sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

apbairac.jpg
Những người nhặt rác tìm kiếm các vật liệu có thể tái chế tại bãi rác Bantargebang ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, ngày 6/7/2026. Ảnh: AP/Tatan Syuflana.

Theo AP, với diện tích khoảng 110 ha, Bantargebang đã phát triển thành một "ngọn núi rác" khổng lồ cao tới 60 mét, tương đương chiều cao của một tòa nhà 20 tầng. Khoảng 7.500 tấn chất thải từ Jakarta được đổ về đây mỗi ngày.

Bắt đầu từ ngày 1/8, Indonesia dự kiến ​​sẽ chuyển đổi bãi rác này từ hình thức đổ rác bừa bãi lộ thiên sang hệ thống quản lý có kiểm soát hơn, như một phần của kế hoạch quản lý chất thải quốc gia.

Tháng trước, Chính phủ thông báo sẽ cấm các hoạt động đổ rác bừa bãi tại 343 trong số 550 bãi rác của Indonesia, yêu cầu các bãi rác này chuyển đổi sang hệ thống bãi chôn lấp có kiểm soát hoặc hợp vệ sinh và dần dần chỉ tiếp nhận rác thải không thể tái chế,...

Trong khi đó, người dân được yêu cầu phân loại rác thải hữu cơ và rác tái chế để xử lý riêng. Cụ thể, theo phương pháp mới, người dân Jakarta dự kiến ​​sẽ phải phân loại thức ăn thừa và các chất thải hữu cơ khác khỏi rác tái chế và rác thải sinh hoạt trước khi thu gom.

Dudi Gardesi Asikin, người đứng đầu Cơ quan Môi trường Jakarta, cho biết chính sách này nhằm mục đích cải thiện sức khỏe môi trường, giảm ô nhiễm và hạn chế phát thải khí metan do chất thải phân hủy gây ra.

Theo các nhà nghiên cứu, Bantargebang phát thải khí metan nhiều hơn hầu hết bãi chôn lấp khác trên thế giới, điều này khiến nó trở thành tâm điểm của việc cải cách quản lý chất thải của Indonesia.

Ông Asikin cho biết Bantargebang được mở cửa vào năm 1989 với vai trò là một bãi chôn lấp hợp vệ sinh được trang bị hệ thống thu gom khí metan. Khác với các bãi rác lộ thiên, bãi chôn lấp hợp vệ sinh còn phủ đất lên chất thải. Nhưng sau khi hợp đồng với khu vực tư nhân kết thúc vào năm 2016, cơ sở này dần chuyển sang hình thức đổ rác bừa bãi lộ thiên.

"Chính phủ cũng muốn cải thiện điều kiện sống cho những người dân mưu sinh ở bãi rác", ông Asikin cho biết, bày tỏ tin tưởng rằng chính sách mới cuối cùng sẽ tạo ra những công việc chính thức an toàn hơn trong lĩnh vực tái chế và ủ phân.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sạt lở bãi rác ở Philippines hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
#bãi rác khổng lồ Bantargebang ở Indonesia #bãi rác Bantargebang #Indonesia #mưu sinh ở bãi rác #bãi rác ở Indonesia

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Bãi rác lớn nhất Indonesia sạt lở khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích

Một vụ sạt lở tại bãi rác lớn nhất Indonesia đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 9/3 cho biết, trận mưa lớn vào đêm 8/3 đã gây ra vụ sập bãi rác khổng lồ tại khu xử lý chất thải tích hợp Bantargebang ở thành phố Bekasi, Tây Java.

Vụ sạt lở bãi rác lớn nhất Indonesia này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Sự thật gây sốc về 'núi rác' cao nhất thế giới

Bãi chôn lấp Ghazipur ở Ấn Độ được biết đến là "núi rác" cao nhất thế giới, gồm hơn 14 triệu tấn rác thải, từ lâu trở thành mối đe dọa đối với người dân Delhi.

rac1.png
Theo trang Oddity Central, bãi chôn lấp Ghazipur, ở ngoại ô Ghazipur, phía đông Delhi, được hình thành vào năm 1984, đạt công suất tối đa vào năm 2002. Sau đó, bãi chôn lấp này dần dần phát triển thành "núi rác". Ảnh: OC.
rac2.png
Đây là một trong những bãi chôn lấp lớn nhất thế giới, và vẫn tiếp tục nhận hàng trăm tấn rác thải từ Delhi mỗi ngày. Ảnh: TH.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập núi rác ở Philippines, nhiều người thương vong

Tính đến ngày 10/1, vụ sập núi rác tại thành phố Cebu, Philippines, đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.

AP đưa tin, vụ sập núi rác xảy ra tại một cơ sở xử lý chất thải ở làng Binaliw, thành phố Cebu, miền trung Philippines, hôm 8/1.

Theo các nhà chức trách ngày 10/1, vụ sạt lở tại bãi rác đã khiến ít nhất 4 nhân viên làm việc bãi rác này thiệt mạng trong khi hơn 30 người khác vẫn mất tích. 12 công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới