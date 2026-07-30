Thực hư những truyền thuyết về kho báu vàng ròng của vương quốc Champa

Suốt nhiều thế kỷ, những câu chuyện về kho báu vàng ròng của Champa đã cuốn hút biết bao người, nhưng sự thật phía sau chúng vẫn là một bí ẩn.

Ở miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình đến Bình Thuận, không khó để bắt gặp những truyền thuyết kể về các kho báu khổng lồ của vương quốc Champa. Người ta nói rằng trước khi các kinh đô thất thủ, các vị vua Chăm đã cho chôn giấu hàng tấn vàng, tượng thần bằng kim loại quý, trang sức, ngọc ngà và các bảo vật linh thiêng trong lòng những ngọn đồi, dưới nền đền tháp hoặc sâu trong các hang động. Những câu chuyện ấy đã tồn tại qua nhiều thế hệ, thôi thúc không ít người bước vào các cuộc tìm kiếm đầy mạo hiểm. Tuy nhiên, đâu là sự thật lịch sử và đâu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian?

Truyền thuyết gắn với biến cố lịch sử có thật

Không thể phủ nhận rằng Champa từng là một vương quốc giàu có. Trong nhiều thế kỷ, quốc gia này kiểm soát nhiều hải cảng quan trọng trên tuyến thương mại nối Ấn Độ Dương với Biển Đông. Thương nhân từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư và thế giới Ả Rập thường xuyên cập bến các cảng Chăm để trao đổi trầm hương, kỳ nam, ngà voi, sừng tê giác, gia vị, gỗ quý và nhiều mặt hàng có giá trị cao. Nguồn lợi từ thương mại quốc tế đã tạo điều kiện để các triều vua Chăm xây dựng những đền tháp đồ sộ và chế tác nhiều hiện vật bằng vàng, bạc cùng đá quý.

Khảo cổ học đã cung cấp những bằng chứng rõ ràng về sự giàu có ấy. Tại nhiều di tích Champa, các nhà nghiên cứu phát hiện được đồ trang sức bằng vàng, nhẫn, khuyên tai, mặt dây chuyền, tượng thần bằng kim loại quý, các lá vàng chạm khắc tinh xảo cùng nhiều hiện vật nghi lễ có giá trị cao. Đặc biệt, một số tượng đồng và tượng vàng nhỏ thể hiện các vị thần Hindu như Shiva, Vishnu hay Lakshmi cho thấy giới quý tộc và tăng lữ Champa từng sở hữu những tài sản đáng kể.

Ảnh minh họa: AI.

Tuy nhiên, từ những phát hiện khảo cổ đến khẳng định về sự tồn tại của các "kho vàng khổng lồ" lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cho đến nay, chưa có cuộc khai quật khoa học nào phát hiện một kho báu quy mô lớn gồm hàng trăm hay hàng nghìn kilôgam vàng như nhiều truyền thuyết vẫn kể. Phần lớn các hiện vật bằng vàng được tìm thấy đều nằm trong các khu mộ, nền đền hoặc các hố tế lễ với số lượng tương đối hạn chế. Điều này phản ánh tập tục cúng tiến và nghi lễ tôn giáo hơn là việc cất giấu tài sản của cả một vương quốc.

Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất kể rằng sau khi kinh đô Vijaya thất thủ năm 1471, vua Chăm đã ra lệnh chôn giấu toàn bộ quốc khố rồi mang bí mật ấy xuống mồ. Câu chuyện này hấp dẫn bởi nó gắn với một biến cố lịch sử có thật. Cuộc tấn công vào Vijaya đã khiến Champa mất phần lớn lãnh thổ và bước vào thời kỳ suy yếu. Trong hoàn cảnh chiến tranh, việc di chuyển hoặc cất giấu một phần tài sản của triều đình là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, không có sử liệu đương thời nào ghi nhận việc chôn giấu một kho vàng khổng lồ trước khi kinh đô thất thủ.

Một truyền thuyết khác cho rằng bên dưới các tháp Chăm luôn tồn tại những căn hầm bí mật chứa đầy vàng bạc và châu báu. Thực tế, nhiều tháp Chăm có hố thiêng hoặc hốc đặt lễ vật dưới nền móng. Theo truyền thống Ấn Độ giáo, khi xây dựng đền thờ, người ta thường đặt các vật phẩm hiến tế như vàng lá, đá quý, hạt giống, kim loại hoặc văn bản thiêng vào nền móng để cầu mong thần linh bảo hộ công trình. Những hố thiêng này từng khiến nhiều người lầm tưởng đó là lối vào các kho báu bí mật. Trên thực tế, phần lớn chỉ chứa những lễ vật mang ý nghĩa tâm linh chứ không phải tài sản khổng lồ.

Truyền thuyết còn mạnh hơn bằng chứng khoa học

Không ít cuộc săn tìm kho báu Champa từng diễn ra trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Tại nhiều địa phương, các tin đồn về "bản đồ kho báu", "lời nguyền của vua Chăm" hay "đường hầm dưới lòng tháp" đã khiến một số người bí mật đào bới di tích. Hầu hết các cuộc tìm kiếm đều không thu được kết quả đáng kể, trong khi nhiều di sản khảo cổ lại bị hư hại nghiêm trọng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của truyền thuyết đôi khi còn mạnh hơn những bằng chứng khoa học.

Dẫu vậy, không phải mọi câu chuyện đều hoàn toàn vô căn cứ. Các nhà khảo cổ cho rằng vẫn còn rất nhiều di tích Champa chưa được khai quật hoặc mới chỉ nghiên cứu một phần. Nhiều kinh đô cổ hay các cảng thị ven biển Champa vẫn còn lưu giữ những tầng văn hóa nằm sâu dưới lòng đất. Việc phát hiện thêm các hiện vật quý hiếm trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu có, đó nhiều khả năng sẽ là những bộ sưu tập hiện vật có giá trị khảo cổ và lịch sử, chứ không phải những căn hầm chất đầy vàng ròng như trong các truyền thuyết.

Điều thú vị là "kho báu" lớn nhất mà Champa để lại có lẽ không nằm dưới lòng đất. Đó là hàng chục quần thể đền tháp, hàng trăm bia ký Sanskrit và chữ Chăm cổ, những tác phẩm điêu khắc đá đạt trình độ nghệ thuật cao cùng một di sản văn hóa vẫn còn hiện diện trong đời sống của cộng đồng người Chăm ngày nay. Giá trị của những di sản ấy vượt xa giá trị vật chất của vàng bạc, bởi chúng giúp hậu thế hiểu rõ hơn về một nền văn minh từng phát triển rực rỡ trên dải đất miền Trung.

Có thể nói, những truyền thuyết về kho báu vàng ròng của Champa là sự pha trộn giữa lịch sử, ký ức dân gian và trí tưởng tượng. Chúng phản ánh hình ảnh một vương quốc từng giàu mạnh, có nền thương mại phát triển và sở hữu nhiều hiện vật quý giá. Nhưng cho đến khi khảo cổ học tìm được những bằng chứng xác thực hơn, các câu chuyện về những kho vàng khổng lồ vẫn chỉ nên được nhìn nhận như những huyền thoại hấp dẫn hơn là sự thật lịch sử. Đôi khi, chính những điều chưa được giải đáp ấy lại khiến Champa tiếp tục là một trong những nền văn minh bí ẩn và cuốn hút nhất của Đông Nam Á.

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Tài liệu tham khảo:

Lịch sử Vương quốc Champa / Lương Ninh.

Văn hóa cổ Chăm Pa / Ngô Văn Doanh.