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[GALLERY] Bentley ra mắt Continental GTC "độc nhất vô nhị" kỷ niệm 80 năm

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bentley ra mắt Continental GTC "độc nhất vô nhị" kỷ niệm 80 năm

Bentley vừa ra mắt chiếc Continental GTC màu tím độc nhất vô nhị kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe, thể hiện sự tinh tế và đổi mới trong chế tác thủ công.

Nguyễn Chung
Một chiếc Bentley Continental GTC độc nhất vô nhị với lớp sơn Supernova Purple Ombre mới đã được ra mắt tại Crewe nhân dịp Bentley kỷ niệm 80 năm sản xuất ôtô tại nhà máy Pyms Lan. Chiếc xe đã trở thành tâm điểm của sự kiện kỷ niệm vào ngày 28/7/2026, với sự tham dự của hơn 100 khách hàng.
Một chiếc Bentley Continental GTC độc nhất vô nhị với lớp sơn Supernova Purple Ombre mới đã được ra mắt tại Crewe nhân dịp Bentley kỷ niệm 80 năm sản xuất ôtô tại nhà máy Pyms Lan. Chiếc xe đã trở thành tâm điểm của sự kiện kỷ niệm vào ngày 28/7/2026, với sự tham dự của hơn 100 khách hàng.
Chiếc Bentley Continental GTC mui trần màu tím độc nhất vô nhị này đã được tạo ra thông qua bộ phận đặt hàng cá nhân Mulliner. Chiếc xe mui trần được hoàn thiện với lớp sơn Supernova Purple Ombre độc ​​quyền, được tạo ra riêng cho dịp này bởi bộ phận Sơn của Bentley và các đội ngũ CMF/Bespoke.
Chiếc Bentley Continental GTC mui trần màu tím độc nhất vô nhị này đã được tạo ra thông qua bộ phận đặt hàng cá nhân Mulliner. Chiếc xe mui trần được hoàn thiện với lớp sơn Supernova Purple Ombre độc ​​quyền, được tạo ra riêng cho dịp này bởi bộ phận Sơn của Bentley và các đội ngũ CMF/Bespoke.
Theo công ty, màu ngoại thất chuyển từ Tím Supernova sang Tím Supernova đậm, kết hợp với họa tiết "80" độc đáo ở bên hông xe với hiệu ứng chuyển màu ngược và lớp hoàn thiện mâm xe tương phản được thiết kế để làm nổi bật chủ đề.
Theo công ty, màu ngoại thất chuyển từ Tím Supernova sang Tím Supernova đậm, kết hợp với họa tiết "80" độc đáo ở bên hông xe với hiệu ứng chuyển màu ngược và lớp hoàn thiện mâm xe tương phản được thiết kế để làm nổi bật chủ đề.
Bên trong, chủ đề kỷ niệm tiếp tục được thể hiện với tựa đầu thêu số "80" và đồ họa bảng điều khiển được vẽ bằng kỹ thuật airbrush riêng biệt. Bentley cho biết tác phẩm nghệ thuật này mô tả tòa nhà Design Studio của hãng cùng với hình ảnh tham khảo về tám thập kỷ sản xuất ôtô tại Crewe.
Bên trong, chủ đề kỷ niệm tiếp tục được thể hiện với tựa đầu thêu số "80" và đồ họa bảng điều khiển được vẽ bằng kỹ thuật airbrush riêng biệt. Bentley cho biết tác phẩm nghệ thuật này mô tả tòa nhà Design Studio của hãng cùng với hình ảnh tham khảo về tám thập kỷ sản xuất ôtô tại Crewe.
Thương hiệu này mô tả chiếc GTC độc nhất vô nhị như một biểu hiện đương đại của sự khéo léo, đổi mới và sự chú trọng đến từng chi tiết đã làm nên tên tuổi của những chiếc xe Bentley từ những mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại Crewe cho đến ngày nay.
Thương hiệu này mô tả chiếc GTC độc nhất vô nhị như một biểu hiện đương đại của sự khéo léo, đổi mới và sự chú trọng đến từng chi tiết đã làm nên tên tuổi của những chiếc xe Bentley từ những mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại Crewe cho đến ngày nay.
Mức độ tùy chỉnh phản ánh những chiếc Bentley hiệu suất cao và phiên bản đặc biệt gần đây như Continental GT Supersports sắp ra mắt và các dự án sản xuất số lượng hạn chế, tập trung vào thiết kế như Batur Convertible của Mulliner.
Mức độ tùy chỉnh phản ánh những chiếc Bentley hiệu suất cao và phiên bản đặc biệt gần đây như Continental GT Supersports sắp ra mắt và các dự án sản xuất số lượng hạn chế, tập trung vào thiết kế như Batur Convertible của Mulliner.
Nhân dịp kỷ niệm này, Bentley rất muốn nhấn mạnh vai trò của lực lượng lao động và các kỹ năng truyền thống tại Crewe. Công ty lưu ý rằng kể từ khi chiếc Bentley đầu tiên rời dây chuyền sản xuất Pyms Lane vào năm 1946, nhiều thế hệ nhân viên đã tham gia vào việc chế tạo ôtô của hãng, kết hợp các kỹ thuật lâu đời với các phương pháp kỹ thuật và sản xuất hiện đại hơn.
Nhân dịp kỷ niệm này, Bentley rất muốn nhấn mạnh vai trò của lực lượng lao động và các kỹ năng truyền thống tại Crewe. Công ty lưu ý rằng kể từ khi chiếc Bentley đầu tiên rời dây chuyền sản xuất Pyms Lane vào năm 1946, nhiều thế hệ nhân viên đã tham gia vào việc chế tạo ôtô của hãng, kết hợp các kỹ thuật lâu đời với các phương pháp kỹ thuật và sản xuất hiện đại hơn.
Câu chuyện về sự liên tục này là trọng tâm trong cách Bentley định hình sự phát triển của các sản phẩm và nhà máy của mình, đặc biệt là khi hãng hướng tới các mẫu xe điện và hệ thống sản xuất kỹ thuật số hơn. Ngoài ra Bentley cũng kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe với buổi tiệc mừng quy tụ 107 chiếc Bentley thuộc sở hữu của các thành viên Câu lạc bộ Lái xe Bentley, được đậu dọc theo đường Pyms Lane theo thứ tự sản xuất.
Câu chuyện về sự liên tục này là trọng tâm trong cách Bentley định hình sự phát triển của các sản phẩm và nhà máy của mình, đặc biệt là khi hãng hướng tới các mẫu xe điện và hệ thống sản xuất kỹ thuật số hơn. Ngoài ra Bentley cũng kỷ niệm 80 năm hoạt động tại Crewe với buổi tiệc mừng quy tụ 107 chiếc Bentley thuộc sở hữu của các thành viên Câu lạc bộ Lái xe Bentley, được đậu dọc theo đường Pyms Lane theo thứ tự sản xuất.
Màn trưng bày bắt đầu với chiếc EXP3, được công ty mô tả là chiếc Bentley đầu tiên được giao cho khách hàng, và kéo dài đến chiếc Flying Spur Speed ​​năm 2025 , biến mặt tiền nhà máy thành một dòng thời gian thể hiện quá trình sản xuất của thương hiệu.
Màn trưng bày bắt đầu với chiếc EXP3, được công ty mô tả là chiếc Bentley đầu tiên được giao cho khách hàng, và kéo dài đến chiếc Flying Spur Speed ​​năm 2025 , biến mặt tiền nhà máy thành một dòng thời gian thể hiện quá trình sản xuất của thương hiệu.
Theo Bentley, dòng sản phẩm này đại diện cho mọi thời kỳ quan trọng trong lịch sử của hãng, từ những chiếc xe WO Bentley đời đầu và các mẫu xe được sản xuất tại Derby cho đến dòng sản phẩm hiện đại được sản xuất tại Crewe, bao gồm cả các mẫu Blower nổi tiếng và mẫu SUV Bentayga ngày nay.
Theo Bentley, dòng sản phẩm này đại diện cho mọi thời kỳ quan trọng trong lịch sử của hãng, từ những chiếc xe WO Bentley đời đầu và các mẫu xe được sản xuất tại Derby cho đến dòng sản phẩm hiện đại được sản xuất tại Crewe, bao gồm cả các mẫu Blower nổi tiếng và mẫu SUV Bentayga ngày nay.
Các chủ sở hữu đã đến từ khắp nơi trên thế giới để đưa những chiếc xe của họ trở lại nơi mà Bentley gọi là "Ngôi nhà của Bentley", đánh dấu hơn một thế kỷ di sản của thương hiệu cùng với cột mốc 80 năm sản xuất tại Crewe. Công ty khẳng định rằng sự tận tâm với nghề thủ công và sự chú trọng đến từng chi tiết được thể hiện trên những chiếc xe lịch sử đó vẫn là yếu tố cốt lõi.
Các chủ sở hữu đã đến từ khắp nơi trên thế giới để đưa những chiếc xe của họ trở lại nơi mà Bentley gọi là "Ngôi nhà của Bentley", đánh dấu hơn một thế kỷ di sản của thương hiệu cùng với cột mốc 80 năm sản xuất tại Crewe. Công ty khẳng định rằng sự tận tâm với nghề thủ công và sự chú trọng đến từng chi tiết được thể hiện trên những chiếc xe lịch sử đó vẫn là yếu tố cốt lõi.
Video: Giới thiệu mẫu xe siêu sang Bentley Continental GTC 2026.
Nguyễn Chung
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