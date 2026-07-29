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Quân sự - Thế giới

Bà Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru

Bà Keiko Fujimori mới đây tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 6/2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, bà Keiko Fujimori, lãnh đạo Đảng Lực lượng Nhân dân, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru hôm 28/7, sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử hồi tháng 6/2026. Bà trở thành nữ Tổng thống dân cử đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này.

Tại lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori cam kết sẽ mở ra một giai đoạn mới cho đất nước, ổn định chính trị, ưu tiên khôi phục an ninh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,...

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Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori. Ảnh: AP/Miguel Paredes.

Đảng Lực lượng Nhân dân của bà Keiko Fujimori cùng đồng minh chủ chốt, Đảng PR, dự kiến nắm giữ khoảng một nửa số ghế tại Thượng viện trong nhiệm kỳ mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Chính phủ triển khai chương trình nghị sự và khiến các nhà lập pháp đối lập khó có thể tìm cách phế truất bà khỏi chức vụ Tổng thống.

Bất chấp những bất ổn chính trị còn tồn tại, Peru vẫn được đánh giá là một trong những nền kinh tế ổn định của khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, việc lãnh đạo một đất nước còn chia rẽ sẽ là thách thức đối với tân Tổng thống.

Được biết, bà Keiko, 51 tuổi, là con gái của cố Tổng thống Peru Alberto Fujimori. Bà từng 3 lần thất bại ở vòng hai cuộc bầu cử tổng thống vào các năm 2011, 2016 và 2021.

Tân Tổng thống Peru luôn theo đuổi đường lối kinh tế thị trường và chủ trương cứng rắn trong đấu tranh chống tội phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhậm chức ngày 20/7/2026

Nguồn video: VNA
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