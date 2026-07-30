Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ rơi trực thăng ở Argentina, 7 người thiệt mạng

Một chiếc trực thăng đang tham gia nhiệm vụ huấn luyện thì gặp nạn ở San Juan, Argentina, khiến 7 người tử vong.

An An (Theo GB News)

Theo GB News, chiếc trực thăng Bell 412 đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu ngay sau khi cất cánh tại Công viên tỉnh Ischigualasto ở San Juan vào lúc 10h26 phút sáng ngày 29/7 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ Argentina đã tìm kiếm khắp công viên quốc gia và tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn vào khoảng 13h chiều.

roi.png
Vụ tai nạn trực thăng xảy ra tại Công viên tỉnh Ischigualasto, Argentina. Ảnh: Wikimedia.

Trên máy bay khi đó có các thành viên của lực lượng cứu hỏa và cảnh sát của tỉnh, Thống đốc San Juan Marcelo Orrego cho biết trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng. Danh tính một số nạn nhân được xác định là Carlos Heredia, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự; Phó trưởng cảnh sát thành phố San Juan Germán Videla; Trưởng lực lượng cứu hỏa Rubén Castro và Phó trưởng lực lượng cứu hỏa Jorge Carbajal.

Cơ quan Khẩn cấp Liên bang Argentina cho biết chiếc trực thăng gặp nạn đang tham gia nhiệm vụ huấn luyện trước khi di chuyển đến một địa điểm để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, cơ quan này cho biết thêm.

Công viên tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn.

Giám đốc công viên, Juan Pablo Teja Godoy, nói với truyền thông địa phương rằng hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Chiếc máy bay đã được lên lịch trình. Đột nhiên, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo rằng một trong những chiếc trực thăng đến thực hiện diễn tập đã bị rơi ở phía bắc của Công viên tỉnh Ischigualasto. Chúng tôi không biết chắc chắn điều gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ trực thăng", ông Juan Pablo Teja Godoy nói thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay rơi ở Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV
#rơi trực thăng ở Argentina #tai nạn trực thăng #rơi trực thăng #trực thăng rơi ở Argentina #Argentina

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Trực thăng quân sự rơi tại Séc, 5 binh sĩ thương vong

Giới chức Séc thông báo, một binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn trực thăng quân sự tại nước này.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một chiếc trực thăng Venom của quân đội Séc chở 5 binh sĩ đã bị rơi hôm 23/7, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 23/7 (giờ địa phương) tại căn cứ không quân ở Náměšt nad Oslavou, nằm cách Praha 180 km về phía đông nam", theo thông báo của quân đội Séc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Rơi trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại Mỹ, phi công tử nạn

Giới chức cho biết một chiếc trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại bang Colorado, Mỹ, đã rơi xuống hồ nước, khiến phi công thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, chiếc trực thăng được báo cáo gặp nạn tại hồ chứa Silver Jack vào ngày 12/7 khi đang tham gia hoạt động chữa cháy rừng tại bang Colorado.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Gunnison xác định danh tính phi công là ông Nicholas Dale, 56 tuổi, đến từ Sooke, British Columbia, Canada. Thi thể phi công đã được các thợ lặn tìm thấy.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trực thăng rơi ở Ả Rập Xê Út, 14 người tử vong

Truyền thông đưa tin, chiếc trực thăng gặp nạn ở Ras Tanura, Ả Rập Xê Út, khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 28/6 tại Ras Tanura, Ả Rập Xê Út.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết, chiếc trực thăng, thuộc sở hữu của một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, bị rơi khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới