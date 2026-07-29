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Quân sự - Thế giới

Tay súng tấn công khu dân cư ở Nigeria, 30 người thiệt mạng

Các tay súng đã tấn công một cộng đồng dân cư ở tây bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

An An (Theo AP)

AP dẫn lời cư dân địa phương ngày 27/7 cho biết, các tay súng đã tấn công một cộng đồng dân cư ở tây bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên xảy ra xung đột này.

"Vụ tấn công xảy ra vào đêm 26/7 tại làng Naridon, thuộc khu vực hội đồng Kaura của bang Kaduna", ông Derek Christopher, Chủ tịch Mạng lưới Hòa bình và An ninh Nam Kaduna, một tổ chức xã hội dân sự, thông tin.

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Trước đó, các tay súng đã sát hại nhiều người trong vụ tấn công tại Woro, bang Kwara, Nigeria, hồi đầu tháng 2/2026. Ảnh: AP.

“Cộng đồng này cũng đã bị tấn công vào khoảng thời gian này năm ngoái. Tôi không biết còn ai sẽ đứng ra bảo vệ cho họ nữa”, ông Christopher nói và cho rằng chính quyền đã bỏ mặc khu vực này trước các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.

Ông Raphael Joshua, một cư dân hỗ trợ những người bị thương, nói với hãng AP rằng thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó.

Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ và an ninh nội địa bang Kaduna, ông Sule Shu’aibu, cho hay ông chưa nhận được báo cáo về vụ tấn công này.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các nhóm vũ trang thường xuyên tiến hành những vụ đột kích và bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực ở tây bắc và trung bắc Nigeria.

Bên cạnh đó, Nigeria còn phải đối mặt với cuộc nổi dậy do nhóm Boko Haram và một nhánh ly khai của nhóm này là ISWAP tiến hành. Cả hai nhóm này chủ yếu hoạt động ở khu vực đông bắc Nigeria.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 27 nam sinh bị bắt cóc ở Nigeria được giải cứu hồi năm 2021

Nguồn video: THĐT
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